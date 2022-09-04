شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من ارتفاع الدهون الثلاثية؟.. أطعمة ممنوع تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأشخاص بارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، والسبب في هذه المشكلة يرجع إلي اتباع عادات غذائية خاطئة، ويجب السيطر علي هذا الإرتفاع لأنه قد يكون من أسباب الإصابة بمشاكل كثيرة في القلب، وحدوث تصلب في الشرايين.

وحول ذلك، قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، الأطعمة الممنوعة علي مريضي ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم ، ومنها:

-النشويات:كالبطاطس والبطاطا الحلوة، والمكرونة والأرز فهذه الأطعمة تحتوي علي نسبة عالية من النشا، الذي يقوم الجسم بتحويلها لدهون ثلاثية، وتعرضك لإرتفاع نسبته في الدم، ويمكنك استبدال هذه الأطعمة بالخضروات الورقية.





-التونة والأسماك المعلبة:تحتوي علي كمية كبيرة من الزيوت التي تتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم، ولذا يمكنك إستبدالتها بالأسماك الطازجة. الحلويات والسكريات:فهي تحتوي علي نسبة عالية من السكريات التي تتحول داخل الجسم إلي دهون ثلاثية، ويمكنك استبدالها بالفواكه الطبيعية. -المشروبات الغازية:والعصائر المعلبة، تحتوي علي نسبة عالية من السكريات، وتعرضك لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم، يمكنك استبدالها بالعصائر الطازجة.

-المعجنات:يتم صناعتها بمواد دسمة، وتعد من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا تعرضك لارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم، وهذا يتوجب عليك تجنبها.