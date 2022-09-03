في موجة الحر.. تعرف على الخضراوات التي ترطب جسمك

القاهرة - سامية سيد - عند ارتفاع درجة حرارة الطقس يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للتعامل مع حرارة الطقس، وترطيب الجسم والعناية به من درجات الحرارة العالية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” بعض الخضروات والأطعمة التي تحمي الجسم من الجفاف خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

-الكرفس:

يعد من الخضروات التي تساهم في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تقلل من فرص الإصابة بالجفاف لمرتبط بفصل الصيف، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من الماء.

-الخس:

يحتوي علي نسبة عالية من الماء وأيضا العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، كالألياف، ومضادات الأكسدة، وهذه العناصر ترطب الجسم، وأيضا تحميه من الجفاف.

-الطماطم:

تحتوي علي نسبة عالية من الماء، كما أنها تحتوي علي نسبة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة المهمة والمميزة التي تساهم بشكل كبير في زيادة توازن السوائل والأملاح في الجسم.

-الفلفل الألوان:يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والألياف، وفيتامين سي، وتناوله يحمي الجسم من الجفاف، ويعمل علي ترطيبه.