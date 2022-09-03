شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بالسويد: لعب الأطفال تحتوى على مواد كيميائية سامة تؤثر على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من ألعاب الأطفال البلاستيكية، موضحة إن 84% من التماثيل والعرائس تحتوي على مستويات غير قانونية من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد التي يمكن أن تعوق نمو الأطفال وتسبب السرطان، كما تحذر دراسة.

درس الباحثون في السويد مستويات العديد من السموم الضارة في 150 لعبة، تحتوي بعض الألعاب القديمة على ما يصل إلى 400 ضعف الحد القانوني لـ "مواد كيميائية إلى الأبد"

حذر الخبراء من أن الألعاب البلاستيكية اليدوية مثل التماثيل والدمى تشكل خطراً على صحة الأطفال، حيث وجدت دراسة، أن الغالبية تحتوي على مستويات خطيرة من المواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تعوق نمو الأطفال وقد ارتبطت بالسرطان والعقم.

في حين أن حوالي ثلاثة من كل 10 ألعاب جديدة تجاوزت الحدود القانونية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن أكثر من 80 % من الألعاب القديمة انتهكت الهدف، تحتوي بعض الألعاب القديمة على ما يصل إلى 400 ضعف التركيزات القانونية لـ "المواد الكيميائية الدائمة" ، والتي يمكن أن تستغرق سنوات لتتحلل في الجسم.

قال الباحثون، إن هناك ضغط متزايد على الشركات من محلات الأزياء السريعة إلى محلات السوبر ماركت للتركيز على المواد التي يعاد استخدامها لخفض انبعاثات الكربون ومعالجة تغير المناخ، اختبر الخبراء في جامعة جوتنبرج 157 لعبة مختلفة، بما في ذلك الكرات والدمى والتماثيل وأدوات التزيين، موضحين، إن المواد الخطرة عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية المستخدمة لجعل البلاستيك أكثر متانة، وغالبًا ما يُعرف باسم الملدنات، تستخدم هذه الأخيرة لجعل الألعاب غير قابلة للاشتعال ويعتقد أنها سامة للإنسان، تم ربط الفثالات بزيادة مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الثدي والسمنة ومرض السكري وانخفاض معدل الذكاء وقضايا النمو والخصوبة، يُعتقد أنه بمجرد دخول هذه المواد الكيميائية المتينة إلى الجسم فإنها تتداخل مع أنظمتنا الداخلية وتعطل الحمض النووي لدينا - مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وقالت الصحيفة، تعني القوانين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن المصنِّعين لا يمكنهم استخدام الفثالات بتركيزات تزيد عن 0.1 % من الوزن الإجمالي للعبة، الحد الأقصى للبارافينات المكلورة قصيرة السلسلة هو 0.15 %، لكن الدراسة وجدت 30 % من الألعاب الجديدة تحتوي على مستويات تجاوزت تلك الأهداف.

كانت الألعاب القديمة أسوأ بكثير، حيث تحتوي على 84 % على مستويات غير قانونية من المواد الكيميائية.

قال كبير الباحثين البروفيسور بيثاني كارني المروث، وُجد أن العديد من الكرات القديمة تحتوي على تركيزات من الفثالات يبلغ مجموعها أكثر من 40 % من وزن اللعبة، وهو ما يزيد 400 مرة عن الحد القانوني، تشير الدراسة إلى أن إعادة الاستخدام وإعادة التدوير ليست دائمًا أمرًا جيدًا، حيث يتطلب الانتقال إلى اقتصاد أكثر دائرية عمليات حظر وتدابير سياسية أخرى تتخلص من المواد الكيميائية الخطرة من البلاستيك والمواد الأخرى، لم يتم وضع القيود القانونية على المواد الكيميائية المخفية في الألعاب البلاستيكية إلا مؤخرًا ، مما يعني أنها لا تنطبق على المنتجات القديمة.