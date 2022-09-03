خسارة الوزن برجيم الخضار واللحوم السهل

بيروت - نادين محمد - من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة من الضروري القيام ببعض الخطوات الاساسية ومنها اختيار الاطعمة الصحية واعتماد نظام غذائي وحياتي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من المفيد اتباع بعض الحميات الموقتة التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون في مدة قصيرة. ومنها مثلاً رجيم الخضار واللحوم الذي يمكن تطبيقه بسهولة.

كيفية خسارة الوزن برجيم الخضار واللحوم



الى جانب خسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة من الضروري حماية الكتلة العضلية والحرص على الحصول على المكونات والمواد التي تزود الجسم بالمغذيات. ولهذا يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن. وفي هذه الحالة من المفيد اتباع حمية تحتوي على بعض اصناف الخضار وعلى اللحوم المتنوعة. فمن المعروف ان اللحوم تحتوي على البروتينات الضرورية لتزويد العضلات بالطاقة ولتحفيز عملية الأيض فضلاً عن الحد من الرغبة في تناول الطعام. من هذا المنطلق ينصح بتناول كميات معتدلة من اللحوم والسمك والدجاج اضافة الى البيض. اما الخضار وخصوصاً الخضراء فهي غنية بالالياف والفيتامينات الاساسية للحفاظ على صحة جيدة.

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طريقة تطبيق هذا الرجيم



يساعد هذا الرجيم على تسريع عملية حرق الدهون وعلى التخسيس بفعالية في حال تم اتباعه بالطريقة الصحيحة لمدة لا تزيد عن 15 يوماً. ولتحقيق هذا الهدف من الممكن تطبيق هذا البرنامج اليومي.

الصباح. كوب قهوة او شاي من دون سكر، طبق سلطة جزر مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، حبة برتقال.

الغداء. حبة افوكادو، قطعة ستيك مشوية مع طبق سلطة خضراء. وللتحلية يمكن تناول ملعقة طعام من المربى المخصص للرجيم والخالي من السكر.

العشاء. طبق شوربة خضار من دون دسم، قطعة سمك مشوي مع طبق من سلطة السبانخ، حبة تفاح.

ومن الضروري اثناء اتباع هذا الرجيم قصير الامد شرب كمية كافية من الماء يومياً. فهذا يساعد على تخليص الجسم من السموم.

اصناف رجيم الخضار واللحوم



يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن الزائد وعلى نحت القوام في اسبوعين فقط. ويمكن خلال تطبيق برنامجه اضافة هذه الاصناف.

الدجاج او الحبش. يمكن تناوله مع طبق سلطة روكا او سبانخ مع الهليون.

اللحم الاحمر. يمكن ان يضاف اليه طبق يحتوي على الكوسى او الارضي شوكة او طبق سلطة خضراء او طبق لوبياء مطهوة على البخار.

البيض. ينصح بأن يضاف اليه القليل من الفليفلة، السبانخ، الهليون المطهوة على البخار او حبة افوكادو.

الاسماك من المفيد تناولها مع الشمر او السبانخ المطهو.

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نصائح لتطبيق رجيم اللحوم والخضار



من اجل تحقيق هدف خسارة الوزن ونحت الجسم باعتماد هذا الرجيم من الضروري اتباع بعض النصائح المهمة.

• يجب ان تكون اللحوم والاسماك مطهوة من دون مواد دهنية. والافضل ان يتم تناولها مشوية في الفرن او في الهواء الطلق على ان تبقى القطع طرية.

• الافضل ان يتم تناول الخضار الخضراء طازجة او مطهوة على البخار من اجل الاستفادة من خصائصها الغذائية مثل الالياف والفيتامينات والمعادن. وفي هذه الحالة يمكن استخدامها لتحضير سلطة مع صلصة خفيفة باللبن والليمون والاعشاب المنكهة.

• يمكن اضافة القليل من صلصة الطماطم الى بعض الاطباق.

• من الضروري الانتباه الى عدم تطبيق هذه الحمية لأكثر من 15 يوماً منعاً لحدوث نقص في بعض المغذيات. وبعد انتهاء هذه المدة ينصح باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين من اجل خسارة الوزن من دون اي مضاعفات سلبية.





