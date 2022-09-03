شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك فى الحفاظ على صحتك من الحر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع الحرارة الشديد من الأشياء التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجسم من موجة الحر وهى:





- ابحث عن الظل والحمايةإذا كنت تخطط للبقاء بالخارج لفترة من الوقت فتأكد من وجود مكان يوفر الظل، مثل الأشجار أو منطقة نزهة مغطاة.







- استخدام واقى الشمس: - استخدام واقى الشمس: على الرغم من أن واقي الشمس لن يحميك من الإنهاك الحرارى، إلا أن من الجيد وضع واقي من الشمس لتجنب حروق الشمس.

- ارتداء الألوان الفاتحة:ارتداء الألوان الفاتحة بدلاً من الألوان الداكنة يمكن أن يبقيك أكثر برودة أيضًا، لأن الألوان الداكنة ستدفئك.

- الترطيب:يساعد الترطيب الجسم في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية وعندما تتعرق، فإن شرب الماء يحل محل كميات السوائل التي تفقدها أثناء تبريد جسمك من الداخل إلى الخارج بالإضافة إلى الماء فإن المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات يمكن أن تساعد في الجفاف.