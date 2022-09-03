شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة 50 ألف شخص بجدرى القرود ووفاة 16 بالعالم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان جديد له، عن أنه حتى وقت سابق من هذا العام، كان القليل من الناس خارج أفريقيا ومجتمع الصحة العامة قد سمعوا عن جدري القرود، في غضون أشهر قليلة، أصبحت كلمة مألوفة، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة إصابة بجدرى القرود و 16 حالة وفاة حتى الآن إلى منظمة الصحة العالمية منذ بدء تفشي المرض في وقت سابق من هذا العام.

بالفعل، يتجاوز عدد الحالات المبلغ عنها هذا العام العدد الإجمالي المبلغ عنه منذ التعرف على جدري القرود لأول مرة في عام 1958 - على الرغم من أنه كان من الواضح أنه كان هناك نقص كبير في الإبلاغ في أفريقيا.

وقال إنه على الرغم من أن معدل الوفيات منخفض جدًا، إلا أن العديد من المصابين يبلغون عن ألم شديد يتطلب أحيانًا العلاج في المستشفى لإدارته، موضحا، إن الغالبية العظمى من الحالات - أكثر من 95% ، بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، بمتوسط ​​عمر 36 عاما.

واكد، أنه من بين الحالات التي تُعرف فيها حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن حوالي 40 % من حالات جدري القرود المبلغ عنها هي بين الأشخاص المصابين أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات من المزيد من البلدان حول كيفية تفاعل هذه الظروف.

وأضاف، أنه من المشجع أن نرى أنه في بعض البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية تشهد الآن انخفاضًا مستدامًا في الحالات، مما يدل على فعالية تدخلات الصحة العامة والمشاركة المجتمعية لتتبع العدوى ومنع انتقالها، تؤكد هذه العلامات ما قلناه باستمرار منذ البداية، إنه بالإجراءات الصحيحة، يمكن إيقاف هذا التفشي.

وفي المناطق التي لا ينتقل فيها من حيوان إلى إنسان، يمكن القضاء على هذا الفيروس، لكن هذا لن يحدث فقط، لوقف تفشي هذا الفيروس والقضاء عليه، نحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى الدليل على أنه ممكن ، والذي بدأنا الآن في رؤيته، لكننا نحتاج أيضًا إلى الإرادة السياسية والالتزام؛ وتنفيذ تدابير الصحة العامة في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها، ولكي تكون هذه التدابير فعالة، فإن مشاركة المجتمع أمر ضروري، مؤكدا، هذا صحيح بالنسبة للرد على أي تفشٍ أو تهديد صحي، لكن هذا صحيح بشكل خاص في المجتمعات التي لا تزال في العديد من البلدان تواجه وصمة العار والتمييز والتجريم.

وتابع، أنه يجب علينا أيضًا أن نعمل بجد لضمان عدم تكرار أوجه عدم المساواة في الحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاج التي رأيناها في جائحة كورونا.

عند الاختبار، تتوفر اختبارات PCR فقط، ولا يمكن للعديد من البلدان الوصول إليها، منظمة الصحة العالمية على اتصال بعدد من الشركات المصنعة التي تعمل على تطوير اختبارات سريعة، والتي ستكون أداة جديدة مرحب بها.

عند العلاج ، تحتفظ منظمة الصحة العالمية باحتياطي صغير من tecovirimat المضاد للفيروسات، والذي سنوفره للبلدان عند الطلب للاستخدام الرحيم ، في ظل ظروف معينة، مضيفا، نحن أيضًا في مناقشات مع المجموعة الاستشارية ساج SIGA حول التبرع بالجرعات بموجب بروتوكول منظمة الصحة العالمية للاستخدام الأخلاقي للعلاجات التجريبية.

نحن نعمل على ضمان أنه عند استخدام هذه الأدوية المضادة للفيروسات، يتم جمع الأدلة من خلال التجارب السريرية أو تصاميم الدراسات الموحدة لتقييم السلامة والفعالية لدى البشر.

فيما يتعلق باللقاحات، كان من دواعي سروري الأسبوع الماضي أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين وقع اتفاقية مع شمال بافاريا لدعم الوصول إلى لقاح تلك الشركة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

نحن أيضًا على اتصال مع اليابان بشأن التبرع بما يقرب من 100000 جرعة لقاح للأبحاث ، مع احتمال تقديم المزيد من التبرعات في المستقبل، من المشجع أن نرى تقدمًا، ولكن هناك تحديات واضحة من حيث القدرة الإنتاجية وتطوير الأدلة السريرية بسرعة.