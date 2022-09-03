شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مضرة بالبشرة وتعرضك للتجاعيد احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالتجاعيد والظهور بمظهر أكبر كابوس يخشاه الكثيرون، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة والمشوربات التى يجب الابعتاد عنها للحفاظ على صحة البشرة والحماية من التجاعيد، وذلك وفقا لموقع healthline.

وأكد التقرير أن الإسراف فى تناول الأطعمة الحارة يتسبب فى إصابتك بالانتفاخ بالأوعية الدموية فى البشرة، وهذا يعرضك لظهور علامات التقدم فى العمر، كما أن الأطعمة الحارة تتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويترتب على ذلك التعرق، ما يؤدى لظهور بقع وعلامات تقدم فى العمر.

كما أضاف التقرير أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة يتسبب فى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، وهذا يعرض الجسم للإصابة بالتهاب وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأيضا يزيد من ظهور علامات التقدم فى السن أى التجاعيد.

ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التى تتسبب فى الإصابة بظهور التجاعيد هى المشروبات الغازية، حيث أثبتت الدراسات أن الإسراف في تناولها يسرع في ظهور علامات التقدم في السن.

كما أشار التقرير إلى أن الإسراف أيضا في تناول اللحوم المصنعة له دور كبير في زيادة ظهور علامات التقدم في العمر، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الصوديوم، التى تعرض الجسم للالتهاب، وتزيد من فرص تعرضك لعلامات الشيخوخة.

وأخيرا أفاد التقرير أن الإسراف فى تناول المخبوزات يعد من الأمور المسببة للإصابة بعلامات التقدم فى العمر، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، التى تعرضك للخطر.