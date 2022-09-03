شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تحمى جسمك من تراكم السوائل.. منها البقدونس والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص لتورم فى الجسم خاصة القدمين، وهذا الأمر يطلق عليه احتباس السوائل داخل الجسم، ويجب التخلص من تراكم هذه السوائل حتى لا يتعرض الشخص لمضاعفات صحية، كمشاكل فى القلب.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع webmed أبرز وأهم المشروبات التى تساهم بشكل كبير فى التخلص من السوائل المتراكمة داخل الجسم، ومنها:



- مشروب ماء البقدونس: - مشروب ماء البقدونس: يعد من المشروبات القديمة التي كانت تستخدم لإدرار البول وتنظيم وتطهير الجسم من السموم، ولذا فتناولك له يعد خيارا رائعا للحد من احتباس السوائل داخل الجسم. - الكركديه: - الكركديه: يعد من المشروبات التي تساهم في إدرار البول، فعند تعرض شخص لارتفاع ضغط الدم ينصح بتناول الكركدية لتنظيم نسبته لأنه يتطرد جميع السوائل المتراكمة داخل الجسم. - الشاى الأخضر:يحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، ولذا تناوله يساعدك بشتي الطرق في التخلص من تراكم السوائل داخل جسم، كما أنه يساهم في إنقاص وزنك الزائد، ويحميك من الإصابة بأمراض عديدة أبرزها السرطان، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة. - الشاى الأخضر:يحتوي علي نسبة عالية من الكافيين، ولذا تناوله يساعدك بشتي الطرق في التخلص من تراكم السوائل داخل جسم، كما أنه يساهم في إنقاص وزنك الزائد، ويحميك من الإصابة بأمراض عديدة أبرزها السرطان، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

- القهوة:تعد من المشروبات المشهورة والمفضلة لدي الكثيرون، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وهذا يجعلها من المشروبات المدرة للبول، أى تساعد فى كثرة مرات التبول ولذا فهي تساهم في تخلصك من السوائل المتراكمة في الجسم، لكن احذر الإفراط في تناولها.