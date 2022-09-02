شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أمراض جلدية تحذر: 5 أشياء لا يجب وضعها على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الإنترنت ملىء بقرصنة الجمال وأطنان من نصائح العناية بالبشرة التى تصنعها بنفسك، لذلك معرفة ما هو جيد وما هو ضار للوجه أصبحا إلزامية فى الوقت الحاضر.

على الرغم من مدى صحة هذه الادعاءات، فمن الحكمة عدم متابعتها بشكل أعمى، ومن الحقائق المعروفة أن بشرة الوجه أرق وأكثر حساسية نسبيًا من بشرة الجسم المتبقية، ومن ثم يجب أن تكون حريصًا بشأن المنتجات أو الأشياء التى تقوم بتطبيقها.

قائمة العناصر التى يمكن استخدامها على الوجه، اعتمادًا على نوع البشرة، لا تنتهي أبدًا، وتشارك طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة الدكتورة Jaishree Sharad خمسة أشياء لا يجب عليك وضعها على وجهك أبدًا، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. الماء الساخن

سيؤدى غسل وجهك بالماء الساخن إلى التبخر واستخراج الرطوبة من بشرة الوجه، ما يجعلها مجففة، ومع ذلك يمكنك دائمًا تجربة شىء مثل بخار الوجه.

2. ماء الليمون

يمكن أن تسبب الحمضيات مثل الليمون تهيج الجلد وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور جيشرى شاراد، فإن ماء الليمون سوف يهيج الجلد خاصة إذا كان جافًا ومتقشرًا، وهذا يمكن أن يؤدى إلى المزيد من التصبغ التالى للالتهابات.

3. خل التفاح

يجب ألا تضعيه على وجهك، يمكن أن يسبب تهيج الجلد بسبب خصائصه فهو "مادة كاوية، مهيجة، وهو حمض"، واستخدام خل التفاح على الجلد بحسب الخبيرة يمكن أن يسبب الحروق والندوب والعيوب والسمرة وفرط التصبغ.

4. صودا الخبز

صودا الخبز ليست صديقة للبشرة، إنه فى الواقع يهيج الجلد ويسبب المزيد من فرط تصبغ على مدى فترة من الزمن.

5. معجون الأسنان

بصرف النظر عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، يستخدم معجون الأسنان لإضفاء تأثير مهدئ على الحروق، لكن يجب أن تبقيه على مسافة من وجهك، ويحتوى معجون الأسنان على مادة التريكلوسان والمواد الكيميائية والكحول التى لن تهيج الجلد فحسب، بل ستؤدى أيضًا إلى ظهور الشوائب وفرط التصبغ التالى للالتهابات والتهيج والحروق.