طرق فعالة لخفض مستويات السكر فى الدم بشكل طبيعى

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القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مستويات السكر فى الدم، عامل رئيسى فى الإصابة بمرض السكرى (النوع 1 والنوع 2 من مرض السكرى)، ويقول الخبراء إن مستوى السكر في الدم أقل من 140 ملجم / ديسيلتر (7.8 ملليمول / لتر) أمر طبيعي، وتعني القراءة التي تزيد عن 200 ملجم / ديسيلتر (11.1 ملليمول / لتر) بعد ساعتين أنك مصاب بداء السكري، بينما تعنى القراءة بين 140 و 199 ملجم / ديسيلتر (7.8 مليمول / لتر و 11.0 مليمول / لتر) أنك مصاب بمقدمات السكري.

أعراض مرض السكري

تأتى الأمراض أو الحالات مصحوبة بعلامات وأعراض منبهة، تساعد الشخص على فهم المشكلة الصحية، وبالتالى تمكنه من العلاج الفورى، وفى حالة مرض السكرى، فإن بعض العلامات والأعراض المصاحبة لارتفاع مستويات السكر في الدم وفقا لموقع webmd..

سكر الدم أكثر من 180 مجم / ديسيلتر

زيادة العطش

صداع مستمر

صعوبة في التركيز

فقدان البصر

كثرة التبول

التعب الشديد أو الضعف أو التعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية

القروح التي لا تلتئم

العصبية

التوتر والقلق

تسارع ضربات القلب

التعرق

7 طرق فعالة لخفض مرض السكري بشكل طبيعي

تحقق من الطرق السبع الفعالة التي يمكن استخدامها لخفض مستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم بسهولة:

ممارسة الرياضة بانتظام

لا تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة المشاكل الصحية المزمنة.

تقليل تناول الكربوهيدرات

يمكن أن يكون لعدد الكربوهيدرات التي تقدمها لجسمك تأثير قوي على مستويات السكر في الدم، يكسر جسمك الكربوهيدرات ويحولها إلى سكريات، خاصة الجلوكوز، بعد ذلك يساعد الأنسولين جسمك على استخدام وتخزين هذا لإنتاج الطاقة.

ادخل المزيد من الألياف في نظامك الغذائي

النظام الغذائي الغني بالألياف هو أفضل صديق لمرضى السكر، حيث تعمل الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم.

حافظ على رطوبتك

يمكن أن يساعدك شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاقات الصحية، وبصرف النظر عن هذا يمكن للجسم أيضًا أن يساعد الكلى على التخلص من أى سكر زائد فى شكل بول.

الحصول على قسط كاف من النوم

إعطاء جسمك قدرًا كافيًا من النوم مهم جدًا لمساعدته على العمل بشكل جيد، ويمكن أن تؤدى عادات النوم السيئة وقلة الراحة إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم وحساسية الأنسولين فى الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

تناول الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوم

يرتبط كل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ومرض السكري بنقص المغذيات الدقيقة، وتشمل بعض النواقص المهمة في المغذيات الدقيقة الكروم والمغنيسيوم، ويمكن أن تساعد المستويات الصحيحة من الكروم بشكل فعال في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون.

إدارة مستويات التوتر لديك

أظهرت الدراسات أن زيادة مستويات التوتر يمكن أن تؤدي إلى إفراز هرمونات معينة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم.