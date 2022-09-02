شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على صحة جيدة.. أطعمة ينصح بعدم تناولها بعد سن الـ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اتباع نظام غذائى صحى يساوى صحة جيدة" مقولة نقرائها بشكل دائم، وثبتت فعاليتها خاصة مع الأشخاص عند تقدمهم فى العمر، وهذا يعنى أنه كلما تقدمت فى العمر يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، وتحديده أيضا للحد من التعرض لأى مضاعفات صحية.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع verywellhealth إلى أنه مع تقدم العمر وقبل الوصول لسن الـ60 يجب اتباع نظام غذائى محدد، والابتعاد عن تناول بعض الأطعمة التى قد تعرضك للخطر، وتؤثر بشكل سلبى على صحتك العامة، ومن ضمن هذه الأطعمة التالى:



- الأطعمة ذات الدهون العالية: - الأطعمة ذات الدهون العالية: من أهم النصائح الطبية هى الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة لأنها تشكل خطرا على صحتك، وتتسبب فى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وأيضا تعرضك للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، لذا يجب عليك تجنبها وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والبروتين المشوى قليل الدهون، والفواكه. - اللحوم المصنعة:تعد من أبرز الأطعمة التي تشكل خطرا ملحوظ على صحة الأشخاص بشكل عام، وعلى كبار السن بشكل خاص، وينصح بتجنب تناولها لأنها تزيد من نسبة السكر بالدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب. - اللحوم المصنعة:تعد من أبرز الأطعمة التي تشكل خطرا ملحوظ على صحة الأشخاص بشكل عام، وعلى كبار السن بشكل خاص، وينصح بتجنب تناولها لأنها تزيد من نسبة السكر بالدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

- المعجنات والفطائر:فهذه الأطعمة تحتوى على سعرات حرارية عالية، وأيضا نسبة عالية من السكريات، وبالتالى تزيد من فرص تراكم الدهون فى الجسم، وتعرض الشخص لزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر بالدم.