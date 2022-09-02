5 أمراض تكشفها الهالات السوداء تحت عينيك

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثير من النساء من ظهور الهالات السوداء تحت العينين. وهذا يرتبط بأسباب كثيرة بعضها وراثي وبعضها الآخر صحي. وهي تشكل إحدى علامات التعب التي تسيء إلى الإطلالة. لكنّها تكشف أيضاً حدوث بعض المشكلات الصحية والإصابة ببعض الأمراض.

1 مشكلات القلب

إذا كانت الهالات السوداء التي تظهر عينيك تأخذ شكل هلال فهذا قد يعني أنّك تعانين من مشكلة ما في القلب. وفي هذه الحالة لا يمكن التخلص منها من خلال النوم أو اتباع نظام غذائي صحي. فمن الضروري استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

2 التوتر

يُجمع الكثير من خبراء البشرة على أن التوتر يسبب ظهور الهالات السوداء الداكنة تحت العينين. فالشعور بالقلق يعزز إفراز الكورتيزول أو هرمون التوتر. وهذا ما يسبّب انخفاض مستوى الكولاجين وبالتالي شيخوخة البشرة وظهور الهالات السوداء تحت العينين.

3 المبالغة في استهلاك السكّر

قد يكون الإكثار من تناول السكّر سبباً لظهور الهالات السوداء تحت عينيك. لذا من الضروري عدم المبالغة في استهلاك الكربوهيدرات واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فالسكّر يؤثر بطريقة سلبية على مستوى الكولاجين والإيلاستين المعززين لمرونة البشرة. وهكذا تظهر الهالات الداكنة تحت العنين. ومن الضروري استبدال المأكولات الغنية بالسكر بالفواكه مثل المانغا والرمان.

4 ارتفاع ضغط الدم

يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضاً ظهور الهالات السوداء تحت العينين لدى بعض الأشخاص وخصوصاً أصحاب البشرة الفاتحة. والسبب هو أن ارتفاع الضغط يؤدي إلى توسع الأوردة الدموية ويظهر هذا على شكل هالات داكنة في منطقة ما تحت العينين. وفي هذه الحالة من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن والامتناع عن تناول الكثير من الملح وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي لمدة 40 دقيقة لأن هذا يساعد على الحفاظ على ضغط دم مستقر.

5 اضطرابات النوم

قد تظهر الهالات السوداء تحت العينين بسبب عدم النوم لساعات كافية. ففي هذه الحالة تتراكم الدهون تحت بشرتهما وتمنع مرور الدم إليها. وهكذا يبدو لونها داكناً. لذا من المهم الحرص على عدم المبالغة في تناول المشروبات المسببة للأرق واتباع نظام حياتي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

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