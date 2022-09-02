شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص نباتى.. أطعمة بديلة للحوم الحمراء أبرزها المشروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من الأشخاص النباتين الذين يبتعدون عن تناول اللحوم فهذا التقرير يقدم أبرز وأهم الأطعمة البديلة للحوم، وفى نفس الوقت تمدك بالبروتين الذين تحتاجه لجسمك، وذلك وفقا لموقع everydayhealth ومنها:

- العدس يحتوى على نسبة عالية من البروتين، كما أنه غنى بنسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، فهو بديل رائع للحوم، وإذا لا تتردد في تناوله بأي شكل كان. - الحمص - الحمص يحتوى على البروتين النباتى، وأيضا نسبة عالية من الألياف، والحديد والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجيز، ولذا فتناوله له يعد مفيد للصحة العامة للجسم، وأيضا يمدة بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها غير البروتين.