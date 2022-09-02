شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص نباتى.. أطعمة بديلة للحوم الحمراء أبرزها المشروم والان مع تفاصيل الخبر
يحتوى على نسبة عالية من البروتين، كما أنه غنى بنسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، فهو بديل رائع للحوم، وإذا لا تتردد في تناوله بأي شكل كان.
- الحمص
يحتوى على البروتين النباتى، وأيضا نسبة عالية من الألياف، والحديد والفسفور، والبوتاسيوم، والمنجيز، ولذا فتناوله له يعد مفيد للصحة العامة للجسم، وأيضا يمدة بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها غير البروتين.
تحتوى على الألياف، وأيضا البروتين، فتناولك لها يمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية، كفيتامين أ و سى و ك، وأيضا تحتوى على نسبة عالية من الحديد، والمغنسيوم، والزنك والنحاس، والفسفور، ولذا فتناولك لها يعد كنز.
- الشوفان
يعد كنزا لمن يتناوله لما يحتويه من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو غنى بالألياف، والبوتاسيوم والفسفور، وبكل تأكيد البروتين.
- المشروم أو الفطريعد من الأطعمة البديلة للحوم، فهو يحتوى على الألياف، والبروتين، وفيتامين د و ب، كما أنه غني بعنصر بالزنك، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية للحصول علي فوائد الغذائية الرائعة للجسم.