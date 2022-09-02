شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعشاب طبيعية تساعدك على إنقاص وزنك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الأطعمة التى تضعها فى نظامك الغذائى دورًا رئيسيًا فى إنقاص الوزن، ويمكن أن تحتفظ فى خزانة التوابل بأعشاب طبيعية قد تكون بنفس الأهمية، حيث ثبت أن العديد من الأعشاب والتوابل تحارب الرغبة الشديدة وتزيد من حرق الدهون وفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى 6 أنواع من الأعشاب الرائعة التى قد تساعدك على إنقاص الوزن.

1 - الحلبة

الحلبة من التوابل المنزلية الشائعة، ووجدت العديد من الدراسات أن الحلبة قد تساعد في التحكم في الشهية وتقليل تناول الطعام لدعم فقدان الوزن، وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول 8 جرامات من ألياف الحلبة يوميًا زاد من الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع وتناول الطعام.

2 - الفلفل الحار

الفلفل الحار يستخدم بشكل شائع لإضفاء نكهة حارة على العديد من الأطباق، ويحتوى على مركب الكابسيسين، الذي يمنحه حرارة مميزة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، وتظهر بعض الأبحاث أن الكابسيسين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف ، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها طوال اليوم.

3 - الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل المصنوعة من جذمور نبات الزنجبيل المزهر، وغالبًا ما يستخدم في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن أيضًا، كما خلصت مراجعة أخرى لـ 27 دراسة بشرية وحيوانية وأنبوب اختبار إلى أن الزنجبيل قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية في نفس الوقت.

4 - الكركم

يعتبر الكركم من التوابل ذات الخصائص الطبية القوية، وتُعزى معظم فوائده الصحية إلى وجود مادة الكركمين، وهي مادة كيميائية تمت دراستها على نطاق واسع لتأثيرها على كل شيء من الالتهاب إلى فقدان الوزن، وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 44 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول الكركمين مرتين يوميًا لمدة شهر واحد كان فعالًا في تعزيز فقدان الدهون وتقليل دهون البطن وزيادة فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 5%.

5 - الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو نوع من التوابل المنزلية الشائعة ويحتوي على مركب قوي يسمى بيبيرين، والذي يوفر له نكهة لاذعة وتأثيرات خفض الوزن المحتملة، ووجدت إحدى الدراسات أن المكملات الغذائية بالبيبيرين الموجود في الفلفل الأسود ساعدت في تقليل وزن الجسم لدى الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون، حتى مع عدم وجود تغييرات في تناول الطعام.

6 - القرفة

القرفة من التوابل العطرية المصنوعة من اللحاء الداخلي للأشجار وهى غنية بمضادات الأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية، حتى إن بعض الدراسات وجدت أن القرفة يمكن أن تزيد من فقدان الوزن.