هل يمكن استخدام عشبة القيروان لتكبير الارداف؟

بيروت - نادين محمد - تُعرف عشبة القيروان باسم عشبة Ma Huang وفي بعض المناطق الأخرى تُعرف باسم عشبة Ephedra أو عشبة العلندة، وهي واحدة من أنواع النباتات الشجرية التي تُرزع في دول شرق آسيا والصين، ويتم تجفيفها وتستخدم في الطب الصيني البديل.

الاستخدامات

عادة ما يتم استخدام هذا النوع من الأعشاب لعلاج أمراض مثل الربو ونزلات البرد، حيث تساعد الجسم على التعرق، وإزالة السموم من الجسم.

عشبة القيروان وتخسيس الوزن

هناك بعض الأبحاث الكيميائية لعشبة Ephedra التي أثبتت أنها تساعد على نزول الوزن، حيث تحتوي على مركبات نشطة تعرف باسم الايفيدرين والسودوإيفيدرين، والتي تحفز نشاط الجسم، ولهذا تستخدم المكملات الغذائية منها بشكل واسع لفقدان الوزن، وكذلك لتحسين الأداء الرياضي، ويزداد هذا الأثر عندما يضاف لتلك المكملات الكافيين.

لم يرد ذكر أي معلومات مؤكدة أن عشبة القيروان قد تساعد في عملية تكبير الأرداف، على العكس فإنها تستخدم لإنقاص الوزن، ولكن تحت إشراف الطبيب.



الآثار الجانبية

تم ربط استخدام الإيفيدرا أو هذا النوع من الأعشاب بالتأثيرات السلبية للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ومشاكل عضلة القلب، لهذا يجب على المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، وتضخم البروستاتا الحميد، وداء السكري، والنوبات المرضية والنساء الحوامل توخي الحذر بشكل خاص عند استخدام تلك الأعشاب أو مكملاتها.

المصدر: drugs - pacificcollege.edu

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