شكرا لقرائتكم خبر عن مش كله فوائد.. 4 فيتامينات تناولها مضيعة للأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أنه لا توجد حبوب سحرية للحفاظ على صحتنا، وعلينا أن نبدأ العمل بالطعام الجيد والتمارين الرياضية للحصول على صحة مثالية، ويعد الحصول على العناصر الغذائية التى نحتاجها أمرًا ضروريًا لصحتنا، وإذا كان لديك نظام غذائى متوازن، فلن تحتاج إلى مكملات، ومع ذلك هناك العديد من المنتجات التى تحتوى على فوائد صحية، إلا أن الكثير منها لا قيمة له، وفقا للدكتور بايو كارى وينشل، المدير الطبى بمستشفى سانت مارى بأمريكا، الذى كشف أن هناك فيتامينات تعتبر مضيعة للمال، بحسب ما نشره موقع eatthis.

ما يجب معرفته قبل تناول الفيتامينات

يصنع جسمك بشكل طبيعي معظم الفيتامينات مثل D و Kلذا فإن تناول الإضافات يمكن أن يعرض صحتك للخطر، غالبًا ما يأخذ الناس الكثير من الفيتامينات لتحسين الصحة، ووفقًا للدكتور كارى يمكن للفيتامينات أن تتفاعل وتغير فعالية الدواء الذى تتناوله وتخلق أو تزيد الظروف الصحية الأساسية سوءًا.

فيتامين أ

ينصح الدكتور كارى وينشل إذا كنت تأكل الكثير من اللحوم والأسماك والخضراوات ومنتجات الألبان، وفر أموالك، يوجد فيتامين أ داخل كل هذه الأطعمة.

فيتامين سى

فيتامين سى جزء كبير من نظامك الغذائى، وتناول جرعات إضافية يمكن أن يسبب العديد من الآثار الضارة مثل الصداع والقىء.

فيتامين د

من الطبيعى أن يفرز جسمك فيتامين د وينظمه، كما أنه يحصل على كمية جيدة من نظامك الغذائى والتعرض لأشعة الشمس.

فيتامين ك

لا يصنع جسمك هذا بمفرده فحسب، بل يمكن أيضًا العثور عليه فى الخضراوات الورقية، ولا حاجة للمبالغة في هذا.