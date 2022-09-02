شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لعلاج عدى الأذن.. أبرزها الحليب والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الآذن من الأجزاء الحساسة فى أجسامنا، إذا لم يتم الاعتناء بها يمكن أن تنشأ العديد من المشاكل بسبب طبيعتها الحساسة، وترتبط مشاكل وأمراض الأذن فى المقام الأول بفصل الشتاء، لكن فى الوقت الحاضر، يمكن أن تحدث فى أى موسم، علاوة على ذلك يعانى الكثير من الأشخاص من أمراض الأذن بسبب العدوى، ما يؤثر على قدرتهم على السمع.

ولوحظ أيضًا أن معظم الأطفال يعانون من صديد الأذن، وهو مرض حاد يجب معالجته بأسرع ما يمكن.

أعراض أمراض الأذن هى وجع الأذن لأكثر من ساعة، وإفراز السوائل من الأذن، والحمى مع وجع الأذن، والصداع، وآلام الأذن، ووفقا لموقع "healthsite" نعرض العلاجات العشبية لعلاج عدوى الأذن.

بعض علاجات الطبيعية لعلاج أمراض الأذن

خليط الحليب مع الحلبة

إن خلط بذور الحلبة مع الحليب وسكب بضع قطرات فى الأذن المصابة يوفر قدرًا كبيرًا من الراحة.

خليط الليمون والزنجبيل

اخلطى عصير الليمون مع الزنجبيل وضعى أربع إلى خمس قطرات فى الأذن، وبعد نصف ساعة تنظف الأذن بالقطن.

زيت النيم

زيت النيم له خصائص مطهرة قادرة على القضاء على العناصر التي تسبب الاضطرابات في الأذن.

القرنفل

بضع قطرات من القرنفل المقلى بزيت السمسم تخفف آلام الأذن.

النظام الغذائى أثناء الآلام والتهابات الأذنالأطعمة الحامضة

يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل فى الأذن تجنب تناول الأطعمة التى تسبب البلغم، تجنب تناول الأشياء الحامضة، مثل اللبن الرائب والفواكه الحامضة.

الفاكهة

يجب تجنب الموز والبطيخ والبرتقال والبابايا لأنها يمكن أن تزيد من مشاكل الأذن.

البهارات

استخدام البصل والزنجبيل والثوم فهى مفيدة في علاج مشاكل الأذن، كما أن الكركم فعال للغاية ويجب استخدامه كتوابل في الطعام.