شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. نصائح لتخفيف آلام تسنين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مرحلة التسنين عند الأطفال من الفترات المؤلمة التى يمرون بها، لأنهم يتعرضون لألم شديد يتسبب فى عدم قدرتهم على النوم، أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع webmed أبرز التأثيرات التى يتعرض لها الطفل فى فترة التسنين، ومن أبرزها عدم قدرته على النوم، ويصاب الطفل بالأرق، والسبب الألم الذى يشعر به الطفل بأسنانه.

وفى نفس السياق أشار التقرير إلى أن الأطفال أيضا خلال فترة التسنين يعانون من إصابتهم بنزلات البرد الشديدة، بالإضافة إلى زيادة فترة النوم، فهذا يعنى أن بعض الأطفال يعانون من قلة النوم والأرق، والبعض الآخر يعانون من النوم بكثرة.

ووفقا لبعض الدراسات أثبت الباحثون أن طفرات النمو التى يمر بها الأطفال ومن ضمنها التسنين، قد تدفعهم إلى النوم أكثر والحصول على قيلولة فى منتصف اليوم.

وقدم التقرير، أبرز وأهم النصائح لمساعدة الطفل على النوم أثناء فترة التسنين، ومنها:

- تدليك لثة الطفل، فهذه الطريقة تساعده علي النوم.

- وضع كمادات ماء باردة على اللثة الملتهبة، وهذا يساعد الطفل علي تخفيف الألم.

- وضع بعض الأدوية التى تساهم فى تسكين ألم التسنين للطفل.