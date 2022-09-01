شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر الإصابة بالفتق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفتق هو عيب أو فتحة فى طبقة العضلات الخاصة بك والتى من خلالها يمكن لعضو مثل الأمعاء، أن يبرز من خلال منطقة ضعيفة فى البطن أثناء أو بعد نشاط شاق، وفى هذا التقرير يقدم أحد الخبراء معلومات حول الفتق والأكثر عرضة للإصابة به، وكيف يتم علاجه عادةً، وفقا لما نشره موقع "هيلث لاين".

قال الدكتور هارفى رينفيل الجراح العام فى مركز هاكنساك ميريديان ماونتين سايد الطبى فى الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد الأنشطة مثل حركات الأمعاء والسعال والعطس والضحك والانحناء من الضغط فى البطن ويمكن أن تجبر الأنسجة على الضغط.

وأوضح رينفيل أنه ليس من غير المألوف أن يخرج الفتق ثم يعود إلى ما يبدو طبيعياً، لكن الفتق الذى اختفى يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

أنواع الفتق المختلفة

هناك العديد من أنواع الفتق يمكن أن يولد الناس مصابين بفتق أو يصابون به فيما بعد.

النوع الأكثر شيوعًا هو الفتق السرى، والذى يتطور من خلال زر البطن، ويمكن أن يحدث هذا عند الشباب والبالغين.

وغالبًا ما يظهر فتق سرة البطن على شكل سرة بارزة، والنساء يمكن أن يلاحظن هذا النوع من الفتق عندما يصبحن حوامل.

الفتق فى الفخذ (الفتق الإربي) شائع جدًا، أيضًا منطقة الفخذ لها عيب تشريحي طبيعي مع وجود ضغط كبير، يمكن أن تتمدد هذه المنطقة وتسمح للأنسجة بالانتفاخ من خلالها.

الفتق أكثر شيوعًا عند الرجال

قال رينفيل إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالفتق الإربي أكثر من النساء لأن الرجال لديهم ثقب صغير في عضلات الفخذ لتمرير الأوعية الدموية لتوصيل الدم إلى الخصيتين.

يمكن للأشخاص الذين يقومون بعمل شاق يتضمن رفع الأثقال أن يصابوا بفتق بمعدل أعلى أولئك الذين يعملون في وظائف مستقرة أقل عرضة للخطر.

الفتق ليس وراثياً

تحدث بعض حالات الفتق عند الولادة، يحدث الفتق السري عندما يخترق جزء من محتويات البطن جدار البطن داخل السرة، ويظهر على شكل نتوء تحت السرة. وهو ليس مؤلمًا ومعظم حالات الفتق السري تختفي من تلقاء نفسها في سن 4 أو 5 سنوات.

ويظهر الفتق الإربى على شكل نتوء في منطقة الفخذ، ويمكن أن تحدث عند الأطفال حديثي الولادة.

يمكن أن يسبب الفتق أعراضًا

يعتبر الإمساك والغثيان والقيء من أعراض الفتق المختنق، والذى يحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن الأنسجة المنفتقة ثم يطلق النسيج المختنق السموم والعدوى فى مجرى الدم، ما قد يؤدى إلى تعفن الدم أو الموت.

علاج الفتق

يمكن تشخيص معظم حالات الفتق أثناء الفحص المنتظم، وقد يكون لديك أيضًا فحص بالأشعة المقطعية، والذى يوضح حجم وموقع ونوع الأنسجة / الأعضاء المصابة.

يتم علاج معظم حالات الفتق بالجراحة بالمنظار أو الجراحة الروبوتية وهذا الإجراء عادة ما يستغرق من 30 دقيقة إلى ساعة وفى معظم الحالات عملية فى نفس اليوم، ما يسمح للمرضى بالعودة إلى منازلهم بعد الجراحة.

ويتعافى معظم المصابين سريعا ويعود الكثير منهم إلى النشاط الطبيعي في غضون أيام قليلة.

تشمل القيود بعد الجراحة عدم رفع الأثقال وعدم ممارسة الرياضة لمدة 3 إلى 4 أسابيع.