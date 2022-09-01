شكرا لقرائتكم خبر عن بقوليات صديقة لمرضى السكر يجب تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لبعض أنواع البقوليات أن تخفض مستويات السكر فى الدم وتحافظ على مرض السكرى تحت السيطرة، ومن الضرورى الحفاظ على مستويات السكر فى الدم تحت السيطرة إذا كنت تعانى من مرض السكرى لأن تقلب مستويات السكر تشكل الكثير من المخاطر الصحية، وفى هذا التقرير نتعرف على أنواع البقوليات التى تعتبر صديقة لمرضى السكر، بحسب موقع "Health".

أظهرت دراسة نُشرت على ResearchGate أن الكوليسترول الكلى ونسبة الجلوكوز فى الدم أثناء الصيام انخفضا بشكل ملحوظ فى نظام غذائى يحتوى على العدس.

واستهلاك العدس المطبوخ باعتباره من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (هي تلك الأطعمة التي لا تؤثر على مستويات السكر في الدم كثيرًا) أدى إلى تقليل نسبة السكر فى الدم أثناء الصيام وتحسين التحكم فى نسبة السكر فى الدم لدى مرضى السكرى من النوع 2.

جميع أنواع العدس والبقوليات صحية للغاية، فهي غنية بالبروتين وليست مفيدة فقط لمرض السكري، لكنها تمنع أيضًا مشاكل القلب والأوعية الدموية.

يجب أن يكون النظام الغذائي لمريض السكري غنيًا بشكل طبيعي بالمغذيات وقليل السعرات الحرارية، وأن يحتوى على الكربوهيدرات المعقدة.

عندما يتحدث الشخص عن نظام غذائي لمرضى السكري لا يمكن أن يفوت البقوليات أو العدس.

إليك 3 أنواع من البقوليات مفيدة لمرضى السكر:1 - الحمص

يحتوى الحمص على مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض جدًا، مما يجعله غذاءً خارقًا لمرضى السكر، حيث إنه مصدر غنى بالبروتين والألياف مما يجعله عنصرًا غذائيًا صحيًا بشكل عام، كما أن المحتوى العالي من الألياف ينظم أيضًا مستويات السكر في الدم ويبقيها تحت السيطرة.

كما أنه مفيد أيضًا للقلب لأنه يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم مما يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

2. اللوبيا

أى طعام يحتوى على أقل من 50 مؤشر نسبة السكر فى الدم يعتبر مفيدًا لمرضى السكر، وتحتوى اللوبيا على مؤشر نسبة السكر فى الدم يبلغ 38، وهى مصدر غنى بمضادات الأكسدة ما يجعلها مفيدة فى مكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى.

3. الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا والفاصوليا السوداء رائعة بشكل خاص لمرضى السكرى، حيث إن لديها مؤشر جلايسيمى أقل من 40، وبالتالى فإن هذه الأطعمة تتحكم فى مستويات الجلوكوز.