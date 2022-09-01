شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج الحكة الشديدة الناتجة عن التعرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحدث التعرق المفرط بسبب حرارة الصيف والرطوبة، والتعرق وحده ليس مشكلة لكنه يسبب طفحا جلديا أو احمرارا أو تهيجا، ويسبب التعرق أيضاً الحكة، التى تؤدى أيضًا إلى تهيج الجلد، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق إيقاف الحكة الناتجة عن التعرق بحسب موقع "health".

ما الذى يسبب الحكة الناتجة عن التعرق؟

الصيف ليس موسم صديقاً للبشرة، كما أن حكة الجلد تجعل الأمر أكثر صعوبة وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للطفح الحرارى، ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التى تجعل الناس يتعرقون.

العرق الذى ينحصر يظهر على شكل بثور صغيرة على الجلد تسبب الحكة ويمكن أن تؤثر الحرارة على أى جزء من الجسم، لكن يمكن رؤيتها بشكل شائع فى الإبطين والفخذين والقدمين والظهر والرقبة واليدين والصدر وحتى على البطن.

بصرف النظر عن التعرق المفرط يمكن أن تؤدى زيادة الوزن وارتداء ملابس ضيقة أو دافئة إلى الإصابة بالطفح الحرارى.

والحكة حالة شائعة لكن فى نفس الوقت من السهل علاجها باستخدام بعض المكونات المنزلية الطبيعية والقليل من العناية بالبشرة.

فيما يلى علاجات منزلية فعالة للتخلص السريع من الحكة:دقيق الشوفان

وصفة تقليدية لتهدئة التهاب الجلد الناتج عن الطفح الحرارى، فقط أضف بعض دقيق الشوفان المطحون جيدًا وأضفه إلى ماء الاستحمام.

نقع المنطقة المصابة لمدة ثلاثين دقيقة وجفف المنطقة بالتربيت عليها، هذا يعالج الجفاف والحكة افعل هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

نشا الذرة

خذ بعض معجون نشا الذرة وضعه على الطفح الجلدى المتعرق واتركه يجف بمجرد أن يجف، اغسله بالماء البارد واترك المنطقة تجف. نشا الذرة ليس قاسيا على الجلد ويهدئ الجلد المتهيج افعل هذا مرة واحدة في اليوم.

البطاطس

يمكن أن توفر شريحة البطاطس راحة فورية للبشرة، ضع شريحة البطاطس فى الثلاجة واتركها تبرد، ثم ضعها على المنطقة المصابة واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل المنطقة بالماء البارد، افعل هذا مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

قبل استخدام أى علاجات منزلية تأكد من عدم انتشار الطفح الجلدى، إذا كان الأمر كذلك، فاستشر طبيبك على الفور للعلاج.

بعض النصائح لتقليل الحكة

ابق فى ظروف أكثر برودة، خذ حمامًا باردًا، ارتد ملابس قطنية فضفاضة، استخدم أغطية سرير خفيفة الوزن، اشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، ضع ضغطًا باردًا يمكنك صنعه فى المنزل باستخدام منشفة أو كيس بلاستيكى وتجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التى تحتوى على المعادن.