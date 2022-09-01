شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على احتياج الشعر للتغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الشعر للتلف بسبب عوامل مثل البيئة والمواد الكيميائية وقلة العناية، ونتيجة لذلك يبدأ الشعر بالتدريج فى فقدان الزيت الطبيعى واللمعان، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض الأعراض لنقص تغذية الشعر، بحسب موقع "health".

تغذية الشعر تعنى إعطاء خلايا بصيلات الشعر العناصر الغذائية الحيوية والمغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والأكسجين، إلخ.

5 علامات لتلف الشعر..1. تساقط الشعر

يؤدى التصفيف المفرط، والتجفيف، وسوء التغذية إلى ضعف الشعر وتقصفه وتساقطه، وتساقط كمية صغيرة من الشعر أمر طبيعى لكن تساقط كمية كبيرة من الشعر هو سبب للقلق.

2. تعرج خيوط الشعر

مررى أصابعك من خلال شعرك، إذا شعرت أن خصلة الشعر خشنة ومتعرجة، فهذا مؤشر على نقص البروتين.

3. التشابك

هذه واحدة من أكثر علامات تلف الشعر شيوعًا، لاحظي عدد المرات التي يتشابك فيها شعرك حتى بعد تمشيطه بانتظام، يحدث هذا بسبب الجفاف.

4. تقصف الشعر

من السهل جدًا اكتشاف الأطراف المتقصفة لكن يصعب علاجها إذا لاحظت بعد قصة شعر جديدة انقسام خيوط الشعر فى نحو ستة أسابيع، فقد حان الوقت لعلاج تلف الشعر.

5. الشعر الباهت وغير اللامع

والسبب هو الرطوبة من الجو وقلة الرطوبة فى الشعر ما يجعل الشعر باهتا وغير لامع.

ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للضرر الذى يلحق بالشعر مثل الإجهاد، والجينات، والتغيرات الهرمونية، ونقص التغذية، والأمراض ، والسكري ، والتلوث، وغسل الشعر المتكرر.