أهم فوائد الأشواجندا

بيروت - نادين محمد - الأشواجندا هي واحدة من أهم الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل منذ آلاف السنين، ويتم الحصول عليها من شجيرات صغيرة ذات أزهار صفراء، عادة ما يكون موطنها الهند وجنوب شرق آسيا، ولها العديد من الاستخدامات خاصة وأنها اشتهرت بزيادة مستويات الطاقة، وتخفيف التوتر، نظراً لما تحتويه من عناصر مفيدة، وإليكِ أبرز الفوائد الصحية لعشبة الاشواجندا.

تساعد في تقليل التوتر والقلق

يُصنف نبات الأشواجندا بانه مادة تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد، حيث تحتوي على مواد صحيّة تتفاعل مع الدماغ، ولهذا يتم استخدام مكملات الاشواجندا للحد من القلق.

وقد أثبتت العديد من الدراسات مدى فعالية تلك المكملات للحد من التوتر، وتحسين الحالة المزاجية.

تحسين الأداء الرياضي

أظهرت الأبحاث أن الأشواجاندا قد يكون لها آثار مفيدة على الأداء الرياضي وقد تكون مكملاً مفيدًا للرياضيين، فقد اشتمل تحليل أحد الأبحاث على 12 دراسة على الرجال والنساء الذين تناولوا جرعات اشواجاندا بين 120 مجم و 1250 مجم يوميًا، إلى أن العشب قد يعزز الأداء البدني، بما في ذلك استخدام القوة والأكسجين أثناء التمرين.

كما وجد تحليل لخمس دراسات أن تناول أشواجاندا عزز بشكل كبير من استهلاك الأكسجين الأقصى "الحد الأقصى لكمية الأكسجين التي يمكن لأي شخص استخدامها أثناء النشاط المكثف"، لدى البالغين الأصحاء والرياضيين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الأشواجاندا في زيادة قوة العضلات.

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الأشواجاندا تفيد عمليات خصوبة الذكور وتزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

ففي إحدى الدراسات، تناول 43 رجلاً يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا يعانون من إرهاق خفيف أقراصًا تحتوي على خلاصة الأشواجاندا أو دواءً وهميًا يوميًا لمدة 8 أسابيع.

وارتبط علاج أشواجاندا في الدراسة بزيادة أكبر بنسبة 18٪ في هرمون DHEA-S ، وهو هرمون جنسي يشارك في إنتاج هرمون التستوستيرون، كما كان لدى المشاركين الذين تناولوا هذه العشبة زيادة في هرمون التستوستيرون بنسبة 14.7٪ أكثر من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.



خفض مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأدلة أن أعشاب الأشواجاندا قد يكون لها بعض الفوائد للأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، فقد وجدت مراجعة لـ 24 دراسة، بما في ذلك 5 دراسات سريرية على مرضى السكري، أن العلاج بأشواجاندا قلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم ، والهيموغلوبين A1c (HbA1c) ، والأنسولين ، ودهون الدم ، وعلامات الإجهاد التأكسدي.

المصدر: Healthline

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