شكرا لقرائتكم خبر عن للمصابين بالجلطات.. أطعمة صحية تحميك من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بالجلطات، وتكون هذه الجلطات فى الساق بشكل عام، وهذه الإصابة تستدعى المتابعة باستمرار مع الطبيب، حتى لا يتعرض الشخص لأى مضاعفات صحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة التى يجب على مرضى الجلطات تناولها، لأنها تقلل من فرص إصابتهم بالجلطات مرة أخرى، وأيضا الأطعمة غير المسموحة.





الأطعمة المسموحة لمرضى الجلطات

قدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة التي يمكن لمريض الجلطات تناولها، لأنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة لصحتهم، والأوميجا 3، كما أن هذه الأطعمة تعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والكوليسترول، ومنها:

- الأسماك.

- الدجاج.

- الفواكه بكل أنواعها.

- الخضراوات بكل أنواعها.

- الحبوب الكاملة كالقمح والشوفان.

- المكسرات.

- البقوليات كالفول والعدس.

الأطعمة الممنوعة لمرضى الجلطاتأشار التقرير إلى أنه يجب على مرضى الجلطات، عدم تناول الأطعمة التى تزيد من فرص تعرضهم للإصابة بالتهابات، أو تعرضهم لتخثر الدم، ومنها:

- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كالخبز، والمكرونة، والمعجنات.

-المشروبات الغازية.

- العصائر المعلبة أي الغير طازجة.

- الحلويات وخاصة الجاهزة.

- الدهون المهدرجة.

- اللحوم المصنعة كاللانشون والهبورجر، والبسطرمة، والسوسيس.