شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الغدة الدرقية.. أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الغدة الدرقية نوع من أنواع السرطانات، الذى يجب التعرف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه، لأن اكتشافه فى المراحل الأولى يحميك من مضاعفاته.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline سنتعرف على كل ما يخص هذا النوع من السرطان.

س: ما أعراض سرطان الغدة الدرقية؟

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ومنها:

- بحة فى الصوت.

- صعوبة في بلع الطعام.

- حدوث تورم في العقد الليمفاوية بالرقبة.

- ظهور كتلة فى الرقبة.

- الشعور بألم فى الرقبة.

س: ما أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟

- تعرض الجسم لنقص فى نسبة اليود.

- تعرض الشخص لكمية كبيرة من الإشعاع.

- إصابة أحد الأعضاء القريبة من الغدة الدرقية بالسرطان.

- التعرض لحدوث تضخم فى الغدة الدرقية.

س: كيف يتم علاج سرطان الغدة الدرقية؟

ينقسم العلاج لشقين الأول استئصال الغدة الدرقية بالورم، وهذا يعد من الخيارات الجيدة لقطع جذور الورم، مع المتابعة الدورية بعد العملية وتحديد العلاج الكميائى أو الإشعاعى بعده، والنوع الثانى من العلاج الحقن بالإشعاع الغنى باليود.