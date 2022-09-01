تعرفى على فوائد اليود أثناء الحمل للأم والجنين

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر مراقبة مستويات اليود أثناء الحمل أمرًا مهمًا لصحة الأم وطفلها، والنظام الغذائى الجيد الغنى بالعناصر الغذائية والمعادن الأساسية هو أحد الأسرار وراء التمتع بجسم صحى، واليود ضرورى فى نظامنا الغذائى ويعتبر من أهم العناصر الغذائية فى أجسامنا على الرغم من أننا نحتاجه فقط بكمية صغيرة (نحو 140 ميكروجرام فى اليوم)، وله أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بنمو الجنين، حيث يساعد اليود فى النمو البدنى والعقلى للطفل، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد اليود أثناء الحمل للأم والجنين، بحسب موقع "Health".

لماذا اليود ضرورى فى الحمل؟

يلعب اليود دورًا حيويًا فى الحفاظ على الوظائف الطبيعية للجسم، فهو يحافظ على الغدة الدرقية التي تنظم التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ووظائف الجسم الحيوية الأخرى.

ويضمن اليود نمو الجنين بطريقة صحية ولديه غدة درقية سليمة.

ويعتبر اليود ضروريًا جدًا في نمو الجنين بحيث تُنصح النساء بتناول 150 ميكروجرام يوميًا قبل الحمل، ويجب أن يكون 220 ميكروجرام أثناء الحمل، و299 ميكروجرام أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويلعب اليود دورًا كبيرًا في الرضاعة الطبيعية الصحية. نظرًا لأنك تمرر اليود إلى طفلك من خلال حليب الثدي ، فتأكد من وجود اليود الكافي لنموه بعد الولادة.

علامات وأعراض انخفاض مستويات اليود في الجسم

لفهم أهمية اليود أثناء الحمل، يجب أن تتأكد من أن جسمك يحتوى على الكمية المناسبة من اليود لنمو طفلك، وفيما يلى بعض العلامات والأعراض التى تشير إلى انخفاض مستويات اليود فى جسمك.

1. زيادة الوزن

ذكرنا أن اليود مسئول عن الأداء الطبيعى لهرمون الغدة الدرقية الذى ينظم عملية التمثيل الغذائى ويمكن أن يؤثر عدم توازن هرمون الغدة الدرقية على التمثيل الغذائى فى الجسم، لكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن زيادة الوزن ليست دائمًا علامة على نقص الحديد.

2. انخفاض الطاقة

يمكن أن يكون انخفاض مستويات الطاقة أحد أعراض نقص اليود بسبب قلة الطاقة، قد تشعر بصعوبة في أداء المهام التي تتطلب قوة.

3. التعب

نظرًا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي في الجسم، ستشعر بالتعب والكسل على نحو غير عادي.

4. تورم الرقبة

يمكن أن يؤدى نقص اليود إلى تضخم الغدة الدرقية. يقع هذا في منطقة الرقبة.

5. جفاف الجلد

الجلد الجاف علامة على قصور الغدة الدرقية. وتساعد هرمونات الغدة الدرقية في تجديد الخلايا. ويمكن أن يؤدي عدم التوازن إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على الجلد.

6. تساقط الشعر

تدعم هرمونات الغدة الدرقية تجديد بصيلات الشعر. ويمكن أن يؤدي عدم التوازن في هذه الهرمونات إلى تساقط الشعر.

7. دورة شهرية غزيرة وغير منتظمة

عندما لا تكون المرأة حاملاً، يمكن أن يؤثر عدم توازن هرمون الغدة الدرقية على مستويات الهرمونات التي تؤثر على الدورة الشهرية.

كيفية المحافظة على مستويات اليود

لتشخيص نقص اليود، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي ويطلب منك إجراء اختبار للبول.

يمكن اقتراح اختبارات أخرى مثل الموجات فوق الصوتية لإلقاء نظرة فاحصة على الغدة الدرقية.

إذا تم تشخيص إصابتك بنقص اليود، فقد تتم إحالتك إلى اختصاصي الغدد الصماء.

يُعالج نقص اليود عمومًا باتباع نظام غذائي مناسب، ويجب عليك تضمين الأطعمة التي تساعدك على الحفاظ على مستويات اليود مثل المأكولات البحرية والبيض والزبادي وما إلى ذلك، وبعض الناس أيضا يأخذون مكملات اليود للحفاظ على مستويات اليود.

يُعالج الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية بنوع خاص من هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي الذي يتعين عليهم تناوله لبقية حياتهم.