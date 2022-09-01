شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم تصيب الأطفال والمراهقين بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الآباء التأكد من حصول أطفالهم على قسط كافٍ من النوم لأن قلة النوم يمكن أن تجعلهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا إلى 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة.

وحذرت دراسة جديدة المراهقين الذين لا ينامون 8 ساعات كل ليلة بأنهم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، ومن المرجح أيضًا أن يعانى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم من الدهون الزائدة حول الوسط وارتفاع ضغط الدم ومستويات غير طبيعية من الدهون والجلوكوز فى الدم مقارنة بالأشخاص الذين ينامون بشكل مثالى.

نصائح للنوم الجيد للأطفال والمراهقين

وفيما يلى بعض النصائح وفقا لموقع healthsite، التى يمكن للوالدين اتباعها لجعل أطفالهم ينامون بشكل أفضل.

قم بإعداد روتين ما قبل النوم

تأكد من أن أطفالك يتابعون روتين ما قبل النوم بانتظام، على سبيل المثال، يمكن دمج الاستحمام بالماء الدافئ أو حمام القدمين قبل النوم فى روتين نومهم للنوم ليلاً.

شجع طفلك على قراءة كتاب

شجع طفلك على قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو ممارسة التنفس قبل النوم، سيساعدهم ذلك على الاسترخاء والنوم بسهولة.

حدد وقتا ثابتا لاستيقاظ أطفالك

لا أعذار لعطلات نهاية الأسبوع والعطلات، من المهم أن تحافظ على ساعة جسدك فى نمط منتظم للنوم بشكل أفضل فى الليل.

حافظ على قيلولة قصيرة للمراهقين

قد يؤدى أخذ قيلولة أطول أثناء النهار إلى صعوبة النوم فى الليل، حاول قصر قيلولة على 20 دقيقة، لا تسمح بأخذ قيلولة متأخرة (فى وقت متأخر بعد الظهر أو فى المساء) حيث يمكن أيضًا أن تبقيهم مستيقظين فى الليل.

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة

أظهرت الأبحاث أن الضوء الأزرق المنبعث من التليفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية يمنع إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورات النوم والاستيقاظ.

لا تدعهم يذهبون إلى الفراش وهم جائعون أو يأكلون كثيرًا قبل النوم

هذا يمكن أن يزيد من اليقظة، ويجعل من الصعب عليهم النوم، تناول الطعام الخفيف في وقت مبكر من أجل ليلة نوم هانئة.