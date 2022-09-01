شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من ألم الأذن؟ تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من ألم شديد فى الأذن دون معرفة السبب، ما يستدعى الذهاب للطبيب للتعرف على السبب، ووفقا لموقع healthline ، نستعرض أبرز الأسباب المؤدية لألم الأذن، ومنها :