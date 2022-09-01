شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغرب أنواع الصداع.. أبرزها العنقودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أنواع الصداع، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالى، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع everydayhealth، الذى أوضح أن الصداع هو ألم شديد فى الرأس والرقبة.

هناك نوع من الصداع يطلق عليه صداع التوتر، ويتميز بزيادة الألم تدريجيا، ويصاحبه ألم شديد في الرقبة، وألم في جانبي الرأس، ويشعر به الشخص عندما يتعرض لضغط نفسي وعصبي، وتوتر، ولذا فهو يتميز بأن ألمه يختفي.

وأضاف التقرير، أن هناك نوع آخر وهو الصداع العنقي، ويصاب به الشخص الذى يعانى من خلل فى عضلات الرقبة، ويصاحبه أيضا ألم فى أحد جانبى الرأس، ويتعرض الشخص المصاب به لصعوبة في تحريك الرقبة، وزيادة الشعور بألم الصداع عند تحريك الرقبة.

وأشار التقرير إلى أن الصداع العنقودى يعد من أنواع الصداع الحادة، فيصاب به الشخص بشكل مفاجئ، ويكون الألم بالقرب من العينين، ويتسبب في بعض الأحيام باحمرار العين، وسيلان الأنف.

كما أضاف التقرير أن بعض الأشخاص يعانون من الصداع النصفي، الذي يعد من أنواع الصداع الشديدة ويصيب أحد جانبي الرأس، ويتسبب في التعرض لألم شديد في الرأس، والرقبة، ويتسبب في عدم قدرة الشخص علي الرؤية بوضوح ويصبح لديه حساسية للضوء.