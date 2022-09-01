شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب طبيعية لعلاج انتفاخ المعدة.. منها النعناع والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى العديد من العوامل إلى حدوث انتفاخ المعدة، بما فى ذلك عدم تحمل الطعام، وتراكم الغازات فى أمعائك، والبكتيريا المعوية غير المتوازنة والقرحة، والإمساك، والالتهابات الطفيلية وتشير الدراسات إلى أن العديد من الأعشاب قد تساعد فى تهدئة هذه الحالة غير المريحة وفقا لما نشره موقع healthline.

فيما يلى 5 أنواع أعشاب للمساعدة فى تقليل الانتفاخ1 - النعناع

تشير الدراسات إلى أن المركبات النباتية التى تسمى مركبات الفلافونويد الموجودة فى النعناع قد تمنع نشاط الخلايا البدينة، وهى خلايا الجهاز المناعى المتوافرة بكثرة فى أمعائك، والتى تساهم أحيانًا فى الانتفاخ، وتظهر الدراسات التى أجريت على الحيوانات أيضًا أن النعناع يريح القناة الهضمية، ما قد يخفف من التشنجات المعوية - وكذلك الانتفاخ والألم الذى يمكن أن يصاحبها.

2 - بلسم الليمون

بلسم الليمون هو مكون رئيسى فى أدوية الهضم، التى تحتوى على مستخلصات عشبية مختلفة، وقد يقلل هذا المنتج من آلام البطن والإمساك وأعراض الجهاز الهضمى الأخرى.

3 - الشيح

تشير الدراسات إلى أن كبسولة 1 جرام من الشيح المجفف قد تمنع أو تخفف عسر الهضم أو الانزعاج فى الجزء العلوى من البطن، وتعمل هذه العشبة على تعزيز إفراز العصارات الهضمية، والتى يمكن أن تساعد فى تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

4 - الزنجبيل

الزنجبيل مصنوع من الجذور السميكة لنبتةZingiber officinale ، وقد تم استخدامه لأمراض المعدة منذ العصور القديمة، وتشير الدراسات البشرية إلى أن تناول 1 - 1.5 جرام من كبسولات الزنجبيل يوميًا مقسمة على جرعات قد يخفف من الغثيان، وبالإضافة إلى ذلك قد تسرع مكملات الزنجبيل من إفراغ المعدة، وتخفيف اضطراب الجهاز الهضمى، وتقليل التقلصات المعوية والانتفاخ والغازات.

5 - الشمر

تستخدم بذور الشمر لصنع الشاى وطعمها مشابه لعرق السوس، ويستخدم الشمر تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى، بما فى ذلك آلام البطن والانتفاخ والغازات والإمساك.