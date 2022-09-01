شكرا لقرائتكم خبر عن الكمثرى مفيدة للقلب وتحسن صحة القناة الهضمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ الكمثرى بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الغذائية الأخرى التى تزود الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها، وسيضمن تضمين الكمثرى فى نظامك الغذائى تزويد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية التى تتراوح من الهضم الجيد وإدارة الوزن وتعزيز صحة القلب.

والكمثرى مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما فى ذلك الألياف وفيتامين سى والبوتاسيوم، إلى جانب ذلك، فهى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية، وخاصة مضادات الأكسدة.

وفيما يلى الفوائد الصحية للكمثرى، وفقًا لموقع healthshot..

تحسن صحة القناة الهضمية

تعمل الألياف ببراعة على الهضم، وتساعد فى تحسين مشاكل الجهاز الهضمى الأخرى مثل الإمساك، وأظهرت الأبحاث أن الكمثرى مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمى لأنه يحتوى على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين، والتى تغذى بكتيريا الأمعاء وتحسن صحة الأمعاء، لذلك من أجل هضم أفضل استهلك الكمثرى بانتظام.

تحارب الالتهابات

الكمثرى مصدر غنى بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتى تساعد على محاربة الالتهابات والحماية من أمراض معينة.

تعزز صحة القلب

الكمثرى مفيدة لصحة قلبك، حيث تلعب الألياف الموجودة بها دورًا فى خفض ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك تحتوى الكمثرى على عناصر غذائية أخرى مفيدة للقلب مثل فيتامين سى ومضادات الأكسدة.

تساعد فى تخفيف التهاب المفاصل والصداع

يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة فى الكمثرى فى علاج التهاب المفاصل والصداع أيضًا، حيث إن السبب الرئيسى للألم فى مثل هذه الظروف هو الالتهاب، والفلافونويدات الموجودة فى الكمثرى يحارب الالتهاب بشكل فعال ويقلل من خطر الالتهاب.

تحارب الجذور الحرة

كونها مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل فيتامين C و Kوالنحاس، تساعد الكمثرى على حماية الخلايا من تلف الجذور الحرة.

وجبة خفيفة صحية

الكمثرى تعد منخفضة السعرات الحرارية وتحتوى على نسبة عالية من الماء والألياف ما يجعلها أفضل خيار للوجبات الخفيفة لمراقبى الوزن.