شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للتين.. منها تخفيف الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التين مصدر طبيعى للسكر والألياف القابلة للذوبان والكثير من المعادن، والمعدن الوحيد المهم بالنسبة لنا جميعًا ومعظم النساء فى مرحلة النمو هو الحديد، ويعتبر التين الطازج والجاف مصدرًا ممتازًا للحديد، كما أنه مصدر قوى للعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس ومضادات الأكسدة مثل فيتامين أ، والتى يمكن أن تسهم فى الصحة العامة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد التين الصحية، بحسب موقع pharmeasy.

الفوائد الصحية للتين:1: يساعد فى تخفيف الإمساك

التين يساعد على علاج الإمساك وبالتالى يساعد فى تغذية الأمعاء، حيث يعمل كملين طبيعى بسبب محتواه العالى من الألياف القابلة للذوبان.

جرب تناول 2-3 حبات من التين الجاف على معدة فارغة للمساعدة فى تخفيف الإمساك.

2: قد يساعد فى إنقاص الوزن

التين الغنى بالألياف يمكن أن يكون وجبة خفيفة مثالية أو خفيفة فى منتصف الصباح، خاصة لمن يرغب في إنقاص الوزن.

ويعتبر التين المجفف وجبة خفيفة مغذية رائعة، ويمكن أن تجعلك 2 أو 3 من التين المجفف تشعر بالشبع لفترة أطول ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على فترات أطول بين وجبتك.

3: قد يتحكم فى ضغط الدم

يتزايد استهلاك الوجبات السريعة يومًا بعد يوم، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى اختلال مستويات البوتاسيوم فى الجسم.

كون التين مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم يمكن أن يحسن بشكل طبيعى مستويات البوتاسيوم وبالتالي قد يتحكم في ضغط الدم.

4: يمكن أن يحسن صحة الجهاز الهضمى

التين مصدر كبير للبريبايوتكس يمكن أن تدعم البريبايوتكس وظيفة البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.

5: يمكن أن يحسن صحة القلب

كونه غنى بالألياف والبوتاسيوم يساعد على إزالة الدهون الزائدة من الجسم والضغط من القلب، ويمكن أن يساعد هذا بشكل كبير فى تحسين صحة قلبك، إلى جانب هاتين الوظيفتين يعتبر التين أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التى لا تقلل فقط الجذور الحرة، لكنها تساعد أيضًا فى تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ.