شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لمرضى سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التى تتطلب اتباع العديد من النصائح والحيل اليومية للحفاظ على الصحة، وتجنب تعرض المريض لأى مضاعفات صحية.

ووفقا لما نشره موقع webmed نستعرض أبرز وأهم النصائح التى يجب على مريض سرطان الرئة القيام بها للحد من تعرضه لأى مضاعفات..

- على مريض سرطان الرئة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، أى عليه تناول الخضراوات والفواكه، بكثرة لأنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى تساعده فى مرحلة الشفاء.

- على مريض سرطان الرئة تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها قد تعرضه للشعور بالغثيان الشديد.

- من أهم النصائح التى يجب على مريض سرطان الرئة القيام بها هى ممارسة الرياضة، لأنها تعمل على تنشيط جميع خلايا الجسم، ويحسن الصحة العامة للمصابين بالسرطان.

- مما لا شك فيه فإن التدخين يعد العامل الرئسى فى الإصابة بسرطان الرئة لذا يجب الابتعاد عنه، لأنه يزيد من فرص تعرض المصاب للوفاة.

- على مريض سرطان الرئة الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الحيل تساعد فى استعادة الجسم لنشاطه وحيويته، وتقلل من فرص التعرض للمضاعفات المرتبطة بالمرض.