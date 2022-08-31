شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لمرضى سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التى تتطلب اتباع العديد من النصائح والحيل اليومية للحفاظ على الصحة، وتجنب تعرض المريض لأى مضاعفات صحية.
- على مريض سرطان الرئة اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، أى عليه تناول الخضراوات والفواكه، بكثرة لأنها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى تساعده فى مرحلة الشفاء.
- على مريض سرطان الرئة تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها قد تعرضه للشعور بالغثيان الشديد.
- من أهم النصائح التى يجب على مريض سرطان الرئة القيام بها هى ممارسة الرياضة، لأنها تعمل على تنشيط جميع خلايا الجسم، ويحسن الصحة العامة للمصابين بالسرطان.
- مما لا شك فيه فإن التدخين يعد العامل الرئسى فى الإصابة بسرطان الرئة لذا يجب الابتعاد عنه، لأنه يزيد من فرص تعرض المصاب للوفاة.
- على مريض سرطان الرئة الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذه الحيل تساعد فى استعادة الجسم لنشاطه وحيويته، وتقلل من فرص التعرض للمضاعفات المرتبطة بالمرض.