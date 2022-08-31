شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعدى عن 5 أنواع من الكربوهيدرات لو بتحاولى تخسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكربوهيدرات الكاملة المعقدة مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة مصادر ممتازة للألياف والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، يمكن أن يساعدك تناول هذه الأنواع من الكربوهيدرات جنبًا إلى جنب مع نظام غذائى صحى على التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وتحسين ميكروبيوم الأمعاء، وإبطاء عملية الشيخوخة، وتحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، ومع ذلك ليست كل الكربوهيدرات متشابهة، فهناك كربوهيدرات ضارة ترفع نسبة السكر فى الدم وتزيد الوزن، وفى هذا التقرير نوضح أسوأ أنواع الكربوهيدرات لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1- الكعك الأبيض

على الرغم من أنها وجبة فطور أساسية للكثيرين، إلا أن الخبز يعد من أسوأ الكربوهيدرات لفقدان الوزن، غالبًا ما تستخدم هذه كوجبة إفطار مع طبقات مختلفة مثل الجبن الكريمى وزبدة الفول السودانى وغيرها من الأطعمة عالية السعرات الحرارية .

2 - حبوب الإفطار

تصنع العديد من العلامات التجارية حبوب الإفطار، لكن من المهم الانتباه إلى حبوب الإفطار السكرية والمعالجة بكثافة.

غالبًا ما يربط الناس حبوب الفطور بالطعام الصحى، لكن غالبًا ما تحتوى الحبوب السكرية على قدر كبير من السكر، ومن السهل سكب الكثير من الحبوب في وعاء الإفطار.

لا يقتصر الأمر على كونها عادة ما تكون سكرية وخالية من العناصر الغذائية المفيدة، لكن تناول بعض الحبوب أولاً فى الصباح قد يكون له بعض العواقب، فهو أسوأ وقت لتناول هذه الأطعمة لأنه يؤدى إلى ارتفاع سريع فى نسبة السكر فى الدم.

3- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية والسكرية من أسوأ خيارات الكربوهيدرات لأنها لا توفر فعليًا أى مغذيات أخرى إلى جانب جرعة عالية من السكر، علاوة على ذلك لا توجد ألياف لا تساعد على إبطاء امتصاص الجسم للسكر، ما يعنى أنها تؤدى إلى ارتفاع سريع فى نسبة السكر فى الدم.

ووجدت إحدى الدراسات المنشورة فى المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدنى أن شرب الصودا أدى إلى زيادة الوزن بغض النظر عن اللياقة البدنية ومستويات النشاط البدنى للشخص.

4 - الخبز الأبيض

الخبز الأبيض تتم معالجته بكثافة، وتجريده من جميع العناصر الغذائية تقريبًا، ويمكن أن يساهم فى زيادة الوزن إذا تم تناوله بشكل منتظم، ووفقًا لدراسة من المجلة البريطانية للتغذية، فإن تقليل تناول الخبز الأبيض (وليس خبز القمح) والالتزام بخطة الأكل من نوع البحر الأبيض المتوسط ​​كان مرتبطًا بانخفاض الوزن وزيادة الدهون فى البطن.

5- المكرونة

لا تزال المكرونة واحدة من أسوأ الكربوهيدرات لفقدان الوزن لأنها تفتقر إلى العناصر الغذائية التى تؤدى إلى إبطاء عملية الهضم مثل الألياف، لذلك لا نشعر بالشبع، ومن المرجح أن نستمر فى تناول الطعام، وهناك الكثير من خيارات المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو أنواع مصنوعة من مكونات بديلة مثل الحمص أو العدس التى توفر المزيد من الألياف وتقليل الكربوهيدرات المكررة.