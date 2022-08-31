شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقعد كتير فى الشغل.. عادات خاطئة تدمر الظهر احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الجلوس لفترات زمنية طويلة فى العمل يتعرض الكثيرون للشعور بألم شديد فى الظهر والعمود الفقرى، ويكون السبب فى هذا الأمر القيام بالعديد من العادات الخاطئة التى تضر بصحة الظهر، سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline.

من ضمن العادات الخاطئة الذى ذكرها التقرير الانحناء عند الجلوس هذا الوضع يتسبب فى زيادة الضغط على أسفل الظهر، وينتج عنه الشعور بألم يصعب تحمله بكل المقايس، والحل إذا كنت تجلس لفترات طويلة عليك تحريك الظهر والرقبة برفق كل 15 دقيقة، بهذه الطريقة تخفف الحمل عن الظهر ولا تعرضه للتشنجات أو المضاعفات.

ومن أبرز العادات الخاطئة التى يقوم بها الكثيرون هى الإفراط فى تناول الحلويات فالإكثار من تناولها يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالتهابات فى الجسم، كما أنها أغذية غير غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، من البروتين وألياف، وعناصر غذائية مهمة، لذا إذا كنت ترغب فى تناول الحلويات فيمكنك تناول الفواكه.

من أغرب العادات الخاطئة التى تتسبب فى ألم الظهر هى التدخين والسبب قلة تدفق الدم إلى أسفل الظهر، وبالتالى يتسبب ذلك فى شعور الشخص بألم شديد، وضعف شديد فى صحة العظام، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.