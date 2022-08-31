شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالنعاس بعد تناول القهوة؟ اعرف الأسباب العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فور استيقاظك تذهب إلى المطبخ لإعداد فنجان قهوتك بمذاقك الخاص، والهدف اليقظة وزيادة التركيز لكنك تشعر بالإحباط بسبب أنك مازلت تشعر بالنعاس؟ إذا عليك قراءة التقرير التالى للتعرف على الأسباب العلمية لهذا الأمر وفقا لموقع webmed.

أوضح التقرير أنه من من المعروف أن القهوة تساعد فى الشعور باليقظة وزيادة التركيز لأنها من المشروبات الغنية بالكافيين، لكن بعض الأشخاص بعد تناولهم لها يذهبون للنوم ويزداد لديهم الشعور بالنعاس، والسبب فى هذا الأمر يرجع إلى التالى..

- يقوم المخ والجهاز العصبى بإنتاج مادة كيميائية تدعى الأدينوزين، التى من دورها تنظيم النوم والاستيقاظ من خلال إفراز كميات محددة منها، لكن عند الاستيقاظ لا يتوقف الجسم عن إفرازها، وعند شرب القهوة تتراكم فى المخ ما يؤدى للشعور بالتعب والحاجة للراحة والرغبة فى النوم.

- يعانى نسبة كبيرة من الأشخاص المفرطون فى تناول القهوة من الإصابة بالجفاف، والسبب أن مادة الكافيين التى تحتويها القهوة تعد من المواد المدرة للبول، وبالتالى تزيد انخفاض نسبة السوائل فى الجسم، ما يترتب عليه زيادة شعور الشخص بالخمول والنعاس.

- الإسراف فى وضع السكر بالقهور عند إعدادها يتسبب في حدوث اضطرابات في مستويات السكر بالدم، وبالتالي تزيد من شعور الشخص بانخفاض الطاقة لديه، ويزيد من رغته في النوم.

- قد يكون السبب الأكثر دقة هو اعتياد الجسم على القهوة أو الكافين بشكل عام، وبالتالى مهما تناولت من كافيين فيصبح جسمك غير قادر على الاستيقاظ ويرغب فى النوم.