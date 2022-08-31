شكرا لقرائتكم خبر عن لعضلات قوية وبشرة نضرة.. خليك فى شوربة العظام مليانة بالكولاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة فى الجسم ومكون بنيوى للعظام والأسنان والجلد والأربطة والأوتار والعضلات والأوعية الدموية والقرنيات والأنسجة الضامة التى تربط الأنسجة ببعضها البعض، وبينما يمكنك تناول مكملات الكولاجين، فإن الكولاجين موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة خاصة من أصل حيوانى، ويمكن للجسم أيضًا تصنيع الكولاجين عن طريق الجمع بين الأحماض الأمينية البرولين والجليسين، وتتطلب هذه العملية فيتامين C والزنك والنحاس، لذلك بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، فإن تناول هذه المغذيات الدقيقة بشكل كافٍ سيدعم إنتاج الجسم الداخلى للكولاجين، وفى التقرير التالى نوضح الأطعمة الأعلى فى الكولاجين لمساعدتك على الحصول على أنسجة صحية وبشرة صحية ومفاصل وعضلات قوية، وفقا لما نشره موقع themanual.

شوربة العظام

أصبحت شوربة العظام شائعة بشكل متزايد خلال العقد الماضى، يتكون هذا المخزون المغذى من غلى عظام الحيوانات، مثل الأبقار والدجاج والأسماك والديك الرومى، ويمكن أيضًا استخدام الأنسجة الضامة مثل الحوافر والأوتار، وهو ما يضفى الكثير من الكولاجين على هذا المخزون.

دجاج وديك رومى

يحتوى كل من الدجاج والديك الرومى على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعى، ولهذا السبب يتم اشتقاق العديد من مكملات الكولاجين من مصادر الدواجن، ويحتوى النسيج الضام والجلد والأوتار على نسبة عالية من الكولاجين بشكل خاص، كما أن الدواجن غنية بالبرولين والجليسين، وهى الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين فى الجسم، لذلك ستحصل على دفعة مضاعفة من الكولاجين عند تناول هذه الأطعمة.

الأسماك والمحار

الأسماك مثل السلمون والماكريل غنية بالكولاجين وكذلك المحار.

اللحم البقرى

يحتوى لحم البقر على بعض الكولاجين الطبيعى، لكنه يحتوى أيضًا على نسبة عالية جدًا من البروتين، بما فى ذلك اثنين من الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين في الجسم.

البيض

لا يحتوى البيض على كولاجين مركب بالكامل؛ ومع ذلك فإن بياض البيض مصدر غنى بالبرولين وهو أحد الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين في جسم الإنسان.