شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المانجو يسبب حب الشباب؟ خبيرة تغذية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو فاكهة صيفية، يكاد يكون من المستحيل مقاومتها، لكن بعض الأشخاص يضطرون إلى الابتعاد عنها خوفًا من مشاكل الجلد مثل حب الشباب، ومن المعروف أن المانجو مفيدة لصحة الجلد من نواح كثيرة فهى غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التى تساعد على صحة الجسم، وتعتبر أخصائية التغذية الهندية ريتو خانيجا المانجو طعامًا صديقًا للجلد، حتى أولئك الذين يعانون بالفعل من حب الشباب قد يستفيدون منه لأنها تساعد فى تنظيف المسام المسدودة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

بعض فوائد المانجو للبشرة:

1. المانجو مليئة بمضادات الأكسدة، ويساعد ذلك فى طرد السموم من الطبقات الداخلية للجلد، ما يجعله خاليًا من البكتيريا.

2 . تناول المانجو قد يقلل من علامات الشيخوخة، فتشير دراسة نُشرت فى مجلة "Nutrients" إلى أن المحتوى العالى لفيتامين A فى المانجو يساعد على تنظيم التمايز الخلوى عن طريق زيادة تكاثر البشرة لمواجهة التشيخ الضوئى.

3 . تدعم المانجو إنتاج الكولاجين، ويمكن أن تؤدى الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي والمانجيفيرين الموجود فى المانجو إلى تحسين حزم الكولاجين.

4. توفر المانجو الحماية من أضرار أشعة الشمس، حيث كشفت الدراسة أن بيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى في المانجو قد توفر حماية ضوئية من خلال التفاعلات الكيميائية المباشرة مع أنواع الأكسجين التفاعلي المستحثة بالأشعة فوق البنفسجية (ROS) وتتداخل مع التعبير الجيني المستحث بالأشعة فوق البنفسجية.

لماذا يصاب بعض الناس بحب الشباب بعد تناول المانجو؟

توضح أخصائية التغذية ريتو خانيجا، أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين يمكن أن يواجهوا زيادة في حب الشباب مع المانجو نظرًا لاحتوائها على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ما يعني أنه يزيد من نسبة السكر في الدم، ليس فقط المانجو ولكن أي أطعمة تحتوي على مؤشر نسبة السكر المرتفع فى الدم "الشيكولاتة والحلويات"، ويمكن أن تسبب المعجنات والوجبات السريعة وما إلى ذلك طفرات في الأنسولين في أجسامنا لأن لها تأثيرًا مباشرًا على الغدد الدهنية لدينا عن طريق زيادة إفراز الدهون ما يؤدي إلى اشتعال حب الشباب خلال موسم المانجو.

ونظرًا لأن المانجو مفيدة للبشرة من خلال مجموعة الفيتامينات والمعادن، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي مع الحد من استهلاكها، ويمكن لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين العالية تجنب الأطعمة الأخرى عالية نسبة السكر في الدم مثل الشيكولاتة والحلويات بدلاً من ذلك.