شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق بسيطة لتقليل الدهون الحشوية.. منها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية مصطلح يشير إلى الوزن الزائد الذى يتراكم بمرور الوقت فى مركز الجسم، وأى دهون زائدة فى الجسم ضارة بصحتك، لكن من المرجح أن تزيد الدهون الحشوية من خطر تعرضك لمشاكل طبية خطيرة أكثر من الدهون الموجودة عادة فى جسمك، وهناك عدد من الأمراض التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود الكثير من الدهون فى الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على 3 طرق بسيطة لتقليل الدهون الحشوية حول البطن، بحسب موقع "Health".

ويمكن أن يؤدى تناول الكثير من الدهون الحشوية إلى زيادة خطر إصابتك بعدد من المشكلات الصحية التى تشمل: ألزهايمر والنوبات القلبية وزيادة ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية و مرض السكري من النوع 2 يمكن أن تحدث مقاومة الأنسولين المتزايدة بسبب الدهون الحشوية التي تكون عند مستويات عالية مما قد يؤدي إلى عدم تحمل الجلوكوز وربما النوع الثاني من مرض السكرى.

طرق التخلص من الدهون الحشوية1. تجنب تناول الكربوهيدرات الثقيلة أو أى طعام صلب فى المساء

لا ينتج جسمك عصارات هضمية ويبدأ التمثيل الغذائى فى الانخفاض بعد غروب الشمس وأى شىء تأكله يظل فى بطنك غير مهضوم ويتحول إلى فضلات أيضية ثم يتم هضمه فى صباح اليوم التالى عندما ينتهى التمثيل الغذائى.

أى طعام نتناوله بعد غروب الشمس يؤدى إلى تراكم الفضلات الأيضية غير المهضومة والتى تتحول فى النهاية إلى سموم.

تناول فطورًا صغيرًا ووجبة كبيرة بين الساعة 12 و2 ظهرًا وانتهى بعشاء صغير عند غروب الشمس.

لا تستهلك الأطعمة الصلبة بعد غروب الشمس، وإذا كنت جائعًا تناول كوبًا من الحليب المعتمد على منتجات الألبان أو النبات في وقت النوم.

2. الحرص على تناول الأطعمة التى تساعد على الهضم

للتخلص من الدهون الحشوية، تناول الأطعمة التى يسهل هضمها والتى لا تظل فى بطنك لساعات طويلة.

قائمة بالأطعمة التى يمكن أن تكون سهلة على بطنك:

- الفواكه: تستغرق 3 ساعات فى نظامك (ساعة في المعدة ، ساعة في الأمعاء الدقيقة ، ساعة في الأمعاء الغليظة)

- الخضار: تستغرق 6 ساعات في نظامك (ساعتان في المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة) تستغرق الحبوب والبقول والبقوليات والعدس والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان ما مجموعه 18 ساعة في نظامك (6 ساعات في المعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة لكل منهما)

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فتجنب منتجات الألبان أو انتقل إلى الحليب النباتى.

ابتعد عن اللحوم والمأكولات البحرية والبيض لأنها لا تحتوي على إنزيمات هضمية داخلية ويمكن أن تستغرق أكثر من 72 ساعة للهضم بالكامل (24 ساعة في المعدة ، 24 ساعة في الأمعاء الغليظة ، 24 ساعة في الأمعاء الدقيقة)

يجب عليك التأكد من تناول:

- نظام غذائي يحتوي على 50% من الفواكه والخضراوات الطازجة و30% من الحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور، و20% من التوابل - الزيت والزبدة والملح والتوابل والأعشاب.

3. تمرن لمدة 20-30 دقيقة على الأقل في الصباح

تمرن في الصباح حتى تتعرق، يؤدي هذا إلى تشغيل عملية التمثيل الغذائي لديك ومن ثم تكمن الحيلة في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي نشطًا طوال اليوم ولا تجلس لساعات طويلة ؛ جسمك غير مصمم للجلوس قم من على مكتبك وتجول على الأقل كل ساعة.

تشير الأبحاث إلى أنك إذا زادت معدل الأيض لديك وظللت نشيطًا طوال اليوم، فسوف تحرق دهونًا أكثر من التمارين الشاقة لمدة ساعة واحدة وستكون لديك نمط حياة مستقر بقية اليوم.

تأكد أيضًا من النوم لمدة 6-8 ساعات للتعافي، ورطب جسمك جيدًا بشرب الماء باستمرار.