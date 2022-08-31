بيروت - نادين محمد - من الأمور البديهية التي لم تعد تخفى على الغالبية من النساء، أنه لا يمكن تنحيف منطقة من الجسم دون سواها من خلال اتباع الحميات الغذائية، والحال نفسه ينطبق على بطة الساق. في الحقيقة، هي كسواها من مناطق الجسم التي تتراكم فيها الدهون، وذلك لأسباب عدة، لا أنكر أني كنت أقترف معظمها دون دراية بالأثر الذي قد تتركه على جسمي، وتحديداً لجهة حجم ساقيّ. وهذا ما أكده لي خبير التغذية الذي لجأت له لإيجاد حل بعيد عن عالم التجميل لتنحيف بطة الساق. وهذا الحل، كان متعباً بعض الشيء، لكنه أفضى إلى نتيجة لا بأس بها، مقارنة بما كانت بطتا ساقيّ عليه من قبل.

خلاصة تجربتي في تنحيف بطة الساق، تتمحور حول تصحيح بعض الممارسات الخاطئة، ممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بهذه المنطقة من الجسم، وبعض الماسكات الطبيعية. في هذا المقال سأسرد جميع هذه المراحل التي مررت بها....

في البداية، كان لا بد من معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الساقين، لتفادي ما يمكن تفاديه منها، وهذه الأسباب هي:



أسباب تراكم الدهون في بطة الساق



• الطعام المشبع بالدهون الذي يقوم الجسم بامتصاص هذه الأخيرة بسهولة، فتتراكم في بعض مناطق الجسم، كالبطن، الأرداف، الساقين، الذراعين وغيرها.

• الإكثار من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

• عدم تناول ما يكفي من الماء على مدار اليوم، خاصة وأن الماء من الوسائل المهمة للخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

• الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.

• تناول الطعام قبل وقت وجيز من الخلود إلى النوم.



إلى ذلك، وبعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، أسدى الخبير بأن أقصد أحد النوادي الرياضية وممارسة التمارين التي تركز على تنحيف بطة الساق، وهذا ما حصل بالفعل، وهذه التمارين هي:



تمرين قفز الحبل



يعمل على شد ترهلات اليدين والساقين، كما ينشط الدورة الدموية في الجسم.

قمت بممارسة هذا التمرين 10 دقائق يومياً لمدة شهرين دون توقف، وبالفعل كنت أشعر بنشاط لافت، كما أنه من التمارين السهلة التي يمكن ممارستها في المنزل.

صعود الدرج



تمرين يمكن اعتماده كروتين أو أسلوب حياة، توقفت عن ركوب المصاعد واستبدلتها بالصعود والنزول على الدرج، وهذا يساعد على تحريك عضلات الساقين تحديداً، ما ساهم إلى حد كبير في تنحيف بطة الساق.

إضافة إلى هذين التمرينين، هناك تمارين أخرى، منها:

المشي لمدة ½ ساعة يومياً أو ركوب الدراجة الهوائية.

تمرين القرفصاء، فهو من التمارين المهمة التي تساعد على تنحيف بطة الساق وكذلك الأفخاذ، ينصح باتباعه 3 مرات في الأسبوع.

وصفات طبيعية لتنحيف بطة الساق



تدليك منطقة بطة الساق من الخطوات المهمة التي ساعدتني على تنحيف بطة الساق بشكل كبير، إلى جانب ما سبق من التمارين الرياضية، خاصة وأن مكوناتها تعمل على تذويب الشحوم المتراكمة في منطقة الساقين، كالزنجبيل، الخل والقهوة....

الزنجبيل والخل لتنحيف بطة الساق



المكونات

• 4 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

• 4 ملاعق كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على عجينة متجاسنة القوام.

• توزع على بطة الساق وتترك لمدة ساعة أو أكثر بعد تغطيتها بالـ Cling Film.

• بعد ذلك تشطف بالماء الدافىء.

إلى هذه الوصفة الفعالة التي أفضت إلى نتيجة فعالة للغاية في غضون شهر تقريباً واتباعها 4 مرات في الأسبوع، هناك وصفة أخرى، وهي:

القهوة لتنحيف الساقين



المكونات

• ¼ كوب من القهوة المطحونة أو البن.

• القليل من الماء.

الطريقة

• أقوم بسكب الماء على البن تدريجياً مع التقليب المستمر لحين الحصول على مزيج يشبه العجينة.

• بعد ذلك أقوم بتوزيعها على بطة الساق وتدليكها لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

• أقوم بلفها بالـ Cling Film وأتركها لمدة ½ ساعة، ثم أغسل الساق بالماء الفاتر.

• هذه الوصفة يمكن اتباعها يومياً ولمدة شهر.

ملاحظة من "الجميلة": قبل اتباع أي من هذه الوصفات أو الخضوع لهذا العلاج يجب استشارة طبيب أو خبير مختص.

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