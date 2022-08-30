شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتناول الكثير من الملح.. احذر من الآثار الجانبية على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة حديثة نُشرت فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة، ويعتقد الخبراء أن الصوديوم مكون مخفى يصعب قياسه ومن ثم لا يتم إجراء تقدير مناسب لمقدار ما يجب تضمينه فى الطعام.

ووفقا لموقع onlymyhealth يعد الملح مكونًا مهمًا للجسم ليعمل بشكل صحيح، ويساعد فى تنظيم الإلكتروليتات التى تنقل إشارات إلى الدماغ لتحركاتنا، كما أنه يحفز الغدد الكظرية، ويساعد المعادن المهمة فى مجرى الدم، ويحتاج الجسم فقط إلى كمية صغيرة من الملح للقيام بهذه الوظائف.

ومع ذلك فإن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، والتى تشمل:

احتباس الماء

كثرة استهلاك الملح تسبب احتباس الماء لدى بعض الناس، كما قد تشعر بالعطش المفرط بعد تناول الطعام المالح.

يؤثر على الكلى

إذا كنت تستهلك الكثير من الملح، فإن زيادة مستويات الصوديوم تعيق الأداء السلس للكلى، والتى لا تستطيع تصفية الدم بشكل صحيح.

أسباب السكتات الدماغية

عندما تبدأ الكلى فى التعطل بسبب عدم قدرتها على التخلص من الملح الزائد، يؤدى ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم الذى يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى السكتات الدماغية.

يمكن أن يسبب هشاشة العظام

الكثير من الملح فى الطعام على مدى فترة طويلة يمكن أن يؤدى إلى تجمع السوائل فى أنسجة وخلايا الجسم، ويؤدى هذا إلى إفراز الجسم للكالسيوم، ما يؤدى إلى تدهور العظام وهشاشة العظام.

آثار الصداع النصفى

يؤدى الإفراط فى استهلاك الملح إلى حدوث الصداع الذى يمكن أن يتحول أيضًا إلى صداع نصفى، هذه الصداع ناتجة عن الجفاف، ويجب أن تحافظ على رطوبتك وشرب الكثير من الماء للتغلب على الآثار الجانبية للملح.