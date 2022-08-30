شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل على إصابتك بمرض معوى.. آلام البطن والنزيف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الجميع من مشاكل المعدة المزعجة، لكن عندما تستمر الأعراض، فقد تكون علامة على شىء أكثر إثارة للقلق، ووفقًا للمعهد الوطنى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى الأمريكى، فإن معرفة تاريخ عائلتك يمكن أن يساعدك فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المعوية، على سبيل المثال إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بأورام حميدة فى القولون أو حتى سرطان القولون، فهذا يعنى أنك قد تحتاج إلى إجراء منظار القولون، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائى صحى ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام وإدراك أى تغييرات فى عادات الأمعاء فى الوقاية من الأمراض المعوية، وفقا لما نشره موقع eatthis.

الأكثر عرضة للخطر

أى شخص معرض لخطر الإصابة بالأمراض معوية، وقد تزيد بعض العوامل من المخاطر وتشمل السمنة والتدخين والأدوية المزمنة مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو المواد الأفيونية وأمراض المناعة الذاتية، أو تاريخ عائلى لمرض معوى.

وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بمرض معوى..

آلام البطن

آلام البطن يمكن أن تعنى عدة أشياء، والعديد من الأمراض تبدأ بألم فى البطن، واعتمادًا على مكان الألم ومدته وشدته يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة فى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة، وبعض الأمراض المعوية التى تشمل آلام البطن القرحة وانسداد الأمعاء أو أمراض الأمعاء الالتهابية (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي).

نزيف الجهاز الهضمى

النزيف المعدى المعوى، أعراضه قىء الدم، أو البراز الأسود، وبالطبع فإن النزيف دائمًا ما يكون مقلقًا عند رؤيته، وفى مرض الأمعاء يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على الإصابة بالسرطان أو الالتهاب / القرحة، ودائمًا ما يكون النزيف من الجهاز الهضمى ذى أهمية قصوى ويتطلب فى كثير من الأحيان إجراء (التنظير الداخلى أو تنظير القولون).

تغيير فى عادات الأمعاء

يمكن أن يكون الإمساك أو الإسهال علامة تنذر بالسرطان أو الالتهاب أو الانسداد الهيكلى أو اضطراب وظيفى، هذه هى الأعراض التى يجب أخذها فى الاعتبار دائمًا بجدية.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يعنى وجود مرض معوى، حيث تلعب الأمعاء دورًا مهمًا فى عملية التمثيل الغذائى، ويمكن أن تؤدى الاضطرابات فيها إلى فقدان الوزن أو عدم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.