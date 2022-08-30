شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: احتساء الشاى الأسود يوميا مرتبط بانخفاض مخاطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت دراسة بريطانية أن احتساء الشاى يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، حيث توصل الباحثون أنه عند مقارنة الأشخاص الذين يستهلكون كوبين أو أكثر كل يوم مع أولئك الذين لا يشربون الشاى تبين أن مخاطر الوفاة لديهم تقل بنسبة تتراوح بين 9% و13%.

وأشارت النتائج، التى نُشرت فى دورية "سجلات الطب الداخلى" إلى أن إضافة الحليب أو السكر إلى الشاى واحتسائه ساخنا أو باردا لا يغير من تأثيره.

واستخدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة بيانات من البنك الحيوى فى المملكة المتحدة، حيث أفاد 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، أنهم شربوا الشاى بانتظام. ومن بين هؤلاء، قال 89% إنهم شربوا الصنف الأسود.

وأجريت الدراسة باستبيان تمت الإجابة عليه من عام 2006 إلى عام 2010 ومتابعته على مدار أكثر من عقد.

ووصف فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائى والصحة العامة فى جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل "تقدمًا كبيرًا فى هذا المجال".

وقال إن معظم الدراسات أجريت فى آسيا، حيث الشاى الأخضر هو الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع، وأن القلة خارج القارة كانت "صغيرة الحجم وغير حاسمة فى نتائجها".

قال أرتاليخو: "يوضح هذا المقال أن الاستهلاك المنتظم للشاى الأسود (الشاى الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع فى أوروبا) يرتبط بانخفاض طفيف فى إجمالى وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 10 سنوات فى متوسط ​​العمر، ومعظمهم من البيض، والبالغين".

وأضاف أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن الشاى كان سبب انخفاض معدل وفيات من يشربون الشاى، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.