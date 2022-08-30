شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تدل على الإصابة بمرض مناعى ذاتى.. الحمى والطفح الجلدى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز المناعة هو الجيش الشخصى الذى تتمثل مهمته فى إبعاد الغزاة، وإذا بدأ الجيش في مهاجمة نفسه، ينتهى به الأمر إلى المعاناة من أمراض مناعية ذاتية، وفقا لما أكده الدكتور سومان راداكريشنا، مدير الأمراض المعدية بمستشفى الكرامة الصحى بكاليفورنيا، موضحا أنه من الصعب تشخيص أمراض المناعة الذاتية لأن الأعراض خفية ويمكن تجاهلها بسهولة، لكن معرفة العلامات التى يجب البحث عنها هو المفتاح لإيجاد تشخيص أسرع والحصول على العلاج، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تشخيص أمراض المناعة الذاتية

تزيد أمراض المناعة الذاتية أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض الرئة والسرطان، المتابعة المنتظمة مع مقدم الرعاية الصحية والمتخصصين عند الاقتضاء ستمنع المضاعفات من التطور.

من هو المعرض لخطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية؟

يوضح الدكتور راداكريشنا أن بعض عوامل الخطر لأمراض المناعة الذاتية تشمل النساء (حوالي 80% لدى النساء)، وعلم الوراثة (أفراد الأسرة الآخرون أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية)، والتشخيص السابق لأمراض المناعة الذاتية (الذئبة ، والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها، بعض أنواع العدوى(، عدوى بكتيريا المجموعة) ، السمنة ، التدخين والتعرض للسموم (ملوثات الهواء ، المذيبات العضوية).

كيف يمكن أن تؤثر المناعة الذاتية على الحياة اليومية والصحة العامة؟

يمكن أن تؤثر أمراض المناعة الذاتية على جودة الصحة، يمكن أن يتسبب الألم والإرهاق وفقدان الشهية والغثيان والقيء والحمى في شعور الشخص بالجفاف وعدم القدرة على العمل ومتابعة الأنشطة اليومية، ويمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق بالأعضاء مثل المفاصل والكلى والدماغ بشكل لا رجعة فيه إلى ترك الشخص بالشلل وعلى غسيل الكلى.

إعياء

الإرهاق، هذا العرض يصعب تحديده كميًا وهناك العديد من أسباب التعب التي لا تُعزى إلى أمراض المناعة الذاتية، قلة النوم ، الإجهاد - البدني و عادة ما نعاني جميعًا من مشاكل نفسية وعادة ما تتحسن بعد إزالة الضغوطات وتصحيح نقص النوم. ومع ذلك ، إذا استمر الإرهاق في ظهور الأعراض الأخرى ، فمن الأفضل مناقشته مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ألم وتورم المفاصل

ألم وتورم المفاصل، الذي يشعر به غالبًا في اليدين والمفاصل الكبيرة، يمكن أن يشير إلى مرض مناعي ذاتي، التصلب في الصباح الذي يتحسن أثناء النهار أمر شائع أيضًا، صعوبة الإمساك بفرشاة الأسنان أمر غير شائع.

طفح جلدى

الطفح الجلدى، يمكن أن يقتصر على المناطق المعرضة للشمس أو الجسم بأكمله، يمكن أن يكون قشاريًا يشبه الصدفية، إذا لاحظت ظهور طفح جلدي يتكرر أو يستمر، فيجب زيارة الطبيب.

الحمى وتورم الغدد

غالبًا ما تحدث حمى متقطعة وتورم في الغدد، ويمكن رؤيتها بشكل شائع.