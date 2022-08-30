بيروت - نادين محمد - هل تعانين من تراكم الدهون في منطقة الأرداف وتريدين خلطة لتنحيف الفخذين في أسبوع وتقليل دهون الأرداف؟ إليك مجموعة وصفات سريعة جربيها بنفسك؛ فهي تعتمد على المكونات طبيعية من مطبخك تعمل على تسريع الأيض وحرق الدهون خاصة في منطقة الفخذين والبطن.

خلطة لتنحيف الفخذين في أسبوع بالزنجبيل والنعناع

المكونات:

ملعقة كبيرة من زنجبيل

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المطحون

ملعقة كبيرة من نعناع مطحون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

لتر من الماء

الطريقة:

- يتم غلي جميع المكونات لمدة 5 دقائق، ثم يتم تصفيتها لمدة 4-6 أكواب، ويفضل أيضاً شرب كوب من الخليط لمدة نصف ساعة من الأكل.

خلطة لتنحيف الفخذين في أسبوع بالقرفة والكمون

المكونات:

ملعقة صغيرة من زنجبيل مطحون

كمية من شاي القرفة

كوب ماء مغلي

ملعقة صغيرة من كمون مطحون

ليمون

الطريقة:

- لا تغلي الماء بل توضع المكونات في كوب ماء مغلي وتترك لمدة 10 دقائق، وتأكدي من شربها قبل نصف ساعة لتناول كل وجبة، كما نقوم بالتحلية بالعسل.

يساعد المشروب على تقوية جهاز المناعة وسد الشهية، كما يحافظ على التهاب المفاصل.

خلطة لتنحيف الفخذين في أسبوع بالبقدونس والقرفة:

المكونات:

باقة من الكرفس والبقدونس

ثمرتن من الكمثرى

ثمرتان من تفاح أخضر

4 أوراق خس

ملعقة كبيرة من عسل

ليمون

ملعقة صغيرة من قرفة



الطريقة:

- توضع جميع المكونات الموجودة في الخلاط ويتم مزجها على نار خفيفة ويشرب الخليط بارداً.

خلطة لتنحيف الفخذين في أسبوع بالشاي الأحمر الصيني

سمي الشاي الأحمر الأسود بهذا الاسم؛ لأن أوراق الشاي تتحول إلى اللون الأسود بمجرد أن يتأكسد، وهو أمر ضروري لتطوير مركبات الفلافونويد الجديدة.

عندما يتم تخمير الشاي الأسود، فإنه يفقد لونه الداكن ويتحول إلى اللون الأحمر، وقد يُباع الشاي الأسود الصيني في العديد من المتاجر في جميع أنحاء أمريكا، لذلك إذا كان الهدف هو التخلص من الدهون العنيدة في منطقة البطن أو الفخذين أو الأرداف، فعليك اختيار الشاي الأسود الصيني بدلاً من الشاي الأسود العادي لفوائده المذهلة للتنحيف.

المصدر:vitagene

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه الوصفات .

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