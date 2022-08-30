طريقة للحفاظ على وزنك بعد الرجيم

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح في الحفاظ على الوزن المثالي. إليك أفضل النصائح للحفاظ على ثبات الوزن.

1. تناول الطعام بانتظام وفي الوقت المحدد

تناول الطعام في الوقت المحدد، بشكل منتظم، سيمنع آلام الجوع ويساعدك على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير المخطط لها، والتي يمكن أن تتحول قريباً إلى الإفراط في تناول الطعام.

2. الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة والمكررة

وفقاً للدراسات، فإن أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات قد شهدوا نجاحاً أكبر بكثير في الحفاظ على الوزن، وفقدانه مقارنة بمن لا يتبعونه.

3. الأطعمة الغنية بالبروتين

إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين سوف يجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي تجنب الحاجة إلى أي وجبات أو سعرات حرارية إضافية.

تقلل البروتينات من شهيتك من خلال تنظيم مستويات الهرمونات التي تتحكم في شعورك بالجوع، وستعمل الأطعمة الغنية بالبروتين أيضاً على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وتساعدك على حرق الدهون .



4. تناول الكثير من الخضار

إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وعالي الألياف هو ما تحتاجينه للحفاظ على وزن صحي. الألياف تبقيك ممتلئة وتقلل من الشهية بينما يمنع نقص السعرات الحرارية زيادة الوزن.

5. لا تتخطي وجبة الإفطار

تناول الطعام الصحيح بعد التمرين سيساعد عضلاتك على التعافي، وقد يمنعك الإفطار حتى من الإفراط في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق.



6. تناول الكثير من الماء

يعد شرب الماء أحد العناصر الأساسية لفقدان الوزن والمحافظة عليه، وقد يساعد تناول الماء قبل الوجبة مباشرة تشعرين بالشبع، وبالتالي يقلل من شهيتك. وفقاً لبعض الدراسات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك عن طريق تحسين التمثيل الغذائي.

7. تمرني بانتظام

ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

8. تقليل الكارديو والعمل على العضلات

تمارين الكارديو وحدها لا يمكن أن تساعدك في الحفاظ على الوزن لفترة أطول؛ لأنها تتجاهل العضلات وتقلل من عملية التمثيل الغذائي. يساعد رفع الأثقال على نمو العضلات، ويمنع فقدانها.

المصدر : stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه التعليمات .

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