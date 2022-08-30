شكرا لقرائتكم خبر عن تبريد أكواب القهوة والشاى قبل شربها يقلل من خطر الإصابة بسرطان المريء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء ولكن فقط إذا كانت ساخنة للغاية، حيث يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن السوائل الساخنة تلحق الضرر بأنسجة المريء - المعروف أيضًا باسم أنبوب الطعام، لذلك، يجب على الناس الانتظار حتى تبرد أكواب القهوة أو الشاي قبل شربها، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

والقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك أدلة مختلطة على آثارها الصحية.

واقترحت بعض الدراسات أن هذه المشروبات تقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان ، بينما وجدت دراسات أخرى - بما في ذلك لجنة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية - عكس ذلك.

وقال العلماء إن الحقيقة غامضة ، بسبب الطريقة التي أجريت بها التجارب القديمة.



غالبًا ما قارنت الأبحاث السابقة بين عادات شرب القهوة وظهور حالات مثل سرطان المريء لكن هذا لم يكن قادرًا على إثبات ما إذا كان شرب القهوة بحد ذاته هو المسؤول أو ما إذا كانت هناك عوامل نمطية أخرى مشتركة بين عشاق المشروبات تلعب دورًا في ذلك.



حاول خبراء جامعة كامبريدج الآن التغلب على العقبات التي رأيناها سابقًا باستخدام نهج إحصائي مختلف وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Clinical Nutrition.

وقارن الباحثون جينات أكثر من 360 ألف شخص في المملكة المتحدة وفنلندا ، وربطوها بخطر الإصابة بـ 22 نوعًا من السرطان لمدة 11 عامًا.



لقد فعلوا ذلك لحساب نفس العوامل التي ربما أدت إلى انحراف البحث السابق.

على سبيل المثال، يميل شاربو القهوة المعترفون بأنفسهم أيضًا إلى شرب المزيد من الكحول، مما قد يفسر ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.



وقال الدكتور ستيف بورجيس إن النظر في الحمض النووي للمتطوعين يجعل من السهل تحديد ما إذا كانت القهوة هي التي تسبب السرطان على وجه التحديد.



وأضاف الدكتور بورجيس: أن شرب القهوة لا يزيد من فرصتك في الإصابة بأغلب أنواع السرطان".



ويشير هذا إلى أن الآثار قد تكون بسبب تلف الأنسجة الناجم عن السوائل الساخنة، وليس القهوة نفسها.

قال الدكتور بورجيس: "السبب الأكثر ترجيحًا للعلاقة بين شرب القهوة وسرطان المريء هو أن سكب سائل ساخن في حلقك يسبب بعض الضرر".

تدعم هذه الفكرة دراسة سابقة أجريت في عام 2019 ووجدت أن شرب الشاي بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.



ويعتقد العلماء أنه عندما يتم حرق الخلايا الموجودة في أنبوب الطعام بواسطة المشروبات الساخنة ، فإن هذا يولد التهابًا يضر بالجينات ويسبب السرطان.