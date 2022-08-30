شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تشتهي الأطعمة المالحة.. منها التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكهة الملح تسبب الإدمان مثل السكر، لكن في بعض الأحيان، قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الملح إلى مشكلة طبية بدلاً من مجرد الحاجة إلى وجبة خفيفة بعد الظهر، في هذا التقرير نتعرف على سبب اشتهاء جسمك للملح والأطعمة المالحة وكيف يمكنك تقليل تناوله، بحسب موقع "health".

أهم 3 أسباب تجعلك تشتهي الملح 1. الإجهاد

عادة، عندما نشعر بالقلق، ونبدأ في اشتهاء الطعام المريح، لأننا نريد أن نشعر بتحسن وتميل هذه الأطعمة المريحة إلى احتوائها على الكثير من الملح والسكر لذلك ، في المرة القادمة التي تتطلع فيها إلى كيس من رقائق البطاطس، سيكون من الحكمة أولاً تقييم حالتك المزاجية ثم التفكير في أنشطة أخرى لتخفيف التوتر مثل الاتصال بصديق أو الاستماع إلى الموسيقى أو لعب لعبتك المفضلة.

2. الشعور بالجوع

عندما تتناول السلطة فقط على الغداء، فأنت تجهز نفسك للفشل في فترة ما بعد الظهر والمساء إذا ذهبت لفترة طويلة دون تناول الطعام، فسوف يتوق جسمك إلى أسرع وقود يمكن أن يفكر في الحبوب المكررة والسكريات البسيطة والملح. هذه هي الطريقة التي يؤدي بها الجوع إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة لذا ، تناول كمية مناسبة من الوجبات لجسمك، ولن تشتهي الأطعمة المالحة.

3. أنت تتوق إلى ما تأكله بالفعل

الرغبة الشديدة في تناول الملح مرتبطة بالعادات من المحتمل أن يكون لدى جسمك رغبة أكبر في تناول الملح إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي الصوديوم لأن هذا هو ما اعتاد على تلقيه.

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

قد يعتاد جسمك على استهلاك كمية أقل من الملح نتيجة لذلك، مما يقلل من الرغبة الشديدة لديك.

إذا كنت تعتني بالفعل بكل هذه الأشياء وما زلت تشتهي الملح ، فقد تحتاج إلى التحقق من الجوانب الفسيولوجية المتعلقة به مثل اضطراب الغدة الدرقية أو الكلى ، والجفاف ، والحمل ، والمتلازمة السابقة للحيض ، وقلة النوم ، وعدم توازن المعادن."