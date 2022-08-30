شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت جائع طوال الوقت؟ تناول الأطعمة التي تجعلك ممتلئًا لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسمنا يشير إلى الخطأ الذي يحدث بالداخل، فإذا كان الجسم يفتقر إلى العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والدهون في النظام الغذائي، فسيؤثر ذلك بشدة على شهيتك.

خبراء التغذية يعتقدون أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول إذا كنت تشعر بالجوع باستمرار، يمكن أن تكون آلام الجوع مضللة ويمكن أن تحدث بسبب عدم توازن الهرمونات والجفاف وحتى الأرق.

ليس من الضروري أن يؤدي تناول الطعام إلى زيادة الوزن وفي النهاية الإصابة بالأمراض والأمراض التي تهدد الحياة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك.

بعض أسباب حدوث ذلك وفقا لموقع "timesnownews" هي:

تناول الكثير من المكررالكربوهيدرات

إذا كنت تتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض، ومنتجات المخابز، والسكر، والجبن المطبوخ، وما إلى ذلك، فسوف يشعر الجسم بالجوع في وقت أبكر من المعتاد، ارتفاع الكربوهيدرات سكر الدم وعندما تسقط تشعر بالجوع مرة أخرى.

اتباع نظام غذائي قليل الدسم

يؤدي اتباع نظام غذائي قليل الدسم إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة عالية السكر، أضف أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والجوز وبذور الكتان المليئة، المغذيات الكبيرة للشعور بالشبع والرضا.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

تساعد الألياف في الحفاظ على الجسم ممتلئًا وتغذيته وتقليل الشهية، وبالتالي، قم بدمج المزيد من الفواكه والخضروات مع الحبوب والعدس للمساعدة في إفراز الهرمونات الغنية بالألياف.

الإلهاءات أثناء الأكل

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو مشاهدة مقاطع الفيديو على الهاتف المحمول يجعلك تستهلك سعرات حرارية غير ضرورية تلحق الكثير من الضرر بالجسم، الأكل الطائش يتخطى مفهوم النظام الغذائي الصحي وأنت تستهلك المزيد من الدهون والسكر.

عدم شرب ما يكفي من الماء

يحتاج جسمك إلى الترطيب بانتظام في محاولة لتحقيق التوازن بين العناصر الغذائية والحصول على التغذية المناسبة، من المهم أن تشرب ما لا يقل عن 8-9 أكواب من الماء كل يوم حتى تبقيك ممتلئة وتقيك من الجوع.

الضغط العصبى والقلق

يمكن أن يؤدي الشعور بالتوتر والقلق إلى الإفراط في تناول الطعام مما يزيد الوزن ويسبب في النهاية الكثير من الأمراض.

ماذا تأكل لتشعر بالشبع؟

يعتمد جسمك على الطعام للحصول على الطاقة والقوة، لذلك ، للحفاظ على التوازن ، يُنصح دائمًا بتناول الأطعمة المليئة بالبروتين والطاقة التي ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

تناول البيض المسلوق والمقرمشات قليلة الملح مع زبدة التفاح والفول السوداني واللبن الزبادي والمكسرات بشكل دوري لإشباع جوعك بشكل صحي.