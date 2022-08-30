شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات الكشف عن السرطان.. أى منها يمكن اكتشافه مبكرًا وما هى العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن لجميع السرطانات أن تعطي علامات مبكرة بطريقة علنية (ملحوظة)، تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في علاج السرطان في عدم وجود طريقة شاملة للكشف المبكر عن المرض يسهل الوصول إليها وعملية نشرها.

في كثير من الأحيان، يتم الكشف عن السرطان في مراحله المتأخرة، عندما يضر بوظيفة واحد أو أكثر من أجهزة الأعضاء الحيوية وينتشر في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تشمل علامات وأعراض السرطان وفقًا لموقع "healthline"، ما يلي:

كتل أو زوائد على الجسم

فقدان الوزن غير المبرر

الحمى المستمرة

التعب والإرهاق

ألم غير مبرر

التعرق الليلي

تغييرات في الهضم

التغييرات في الجلد

السعال المستمر

بحسب المعهد الوطني للسرطان الأمريكى، اختبارات فحص السرطان تهدف إلى اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض عليه وعندما يكون من الأسهل علاجه بنجاح، اختبار الفحص الفعال هو ذلك.

يكتشف السرطان في وقت مبكر

يقلل من فرصة وفاة الشخص الذي يتم فحصه بانتظام بسبب السرطان

له فوائد محتملة أكثر من الأضرار (تشمل الأضرار المحتملة لاختبارات الفحص النزيف أو الأضرار الجسدية الأخرى، ونتائج الاختبارات الإيجابية الزائفة أو السلبية الكاذبة، والتشخيص الزائد - تشخيص السرطانات التي لم تكن لتسبب مشاكل ولا تحتاج إلى علاج)

قد تكتشف بعض فحوصات السرطان الشائعة ما يلي:

سرطان عنق الرحم

بحسب المنظمة الصحة العالمية، يجب أن تخضع جميع النساء البالغات لفحص عنق الرحم الدوري ، يهدف الفحص إلى الكشف عن الآفات محتملة التسرطن، أي التشوهات في خلايا عنق الرحم، والتي إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم. عند العثور عليها (تم الكشف عنها في الفحص) ، يجب معالجة الآفات السرطانية.

سرطان البروستاتا

بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها(CDC) ، لا يوجد اختبار قياسي للكشف عن سرطان البروستاتا، اختباران يشيع استخدامهما للكشف عن سرطان البروستاتا هما (1) اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) و (2) فحص المستقيم الرقمي (DRE).

سرطان الرئة

يسجل سرطان الرئة أعلى معدل للوفيات في جميع أنحاء العالم وهو السبب الرئيسي لوفيات السرطان، يمكن إجراء فحوصات سرطان الرئة بانتظام لأولئك الذين لديهم عوامل خطر معينة، يستخدم الأطباء فحصًا بجرعة منخفضة من التصوير المقطعي المحوسب (LDCT) للرئتين للبحث عن سرطان الرئة، إذا تم اكتشاف سرطان الرئة في مرحلة مبكرة ، فمن المرجح أن يتم علاجه بالعلاج.

سرطان الجلد

حسبHealthline ، سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في الولايات المتحدة ، حيث يصيب 1 من كل 5 أشخاص خلال حياتهم، يوصي بأن يقوم طبيب الأمراض الجلدية بإجراء فحوصات الكشف عن سرطان الجلد إذا كانت لديك مشاكل جلدية أو معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد.